Why can't you lift the armrest on the plane?

The armrest on the plane is not fixed permanently, but it is designed to prevent passengers from leaning into the aisle during boarding and service. This design ensures a smooth and safe flight experience.

Große Passagiere kennen das Problem: Der Gangplatz bietet zwar etwas mehr Bewegungsfreiheit, ausgerechnet die Armlehne am Gang lässt sich im Flugzeug aber meist nicht hochklappen.

Viele halten sie deshalb für fest verbaut. Tatsächlich steckt dahinter jedoch eine Sperre – und die hat einen klaren Zweck. Vor allem auf langen Flügen zählt in der Economy-Klasse jeder Zentimeter. Die Armlehnen zwischen zwei Sitzen lassen sich oft hochstellen, die äußere Lehne am Gang dagegen bleibt normalerweise unten.

Das hat gute Gründe, wie(gehört ebenfalls zu Axel Springer) berichtet: Denn laut Angaben des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) dient das vor allem der Sicherheit und einem reibungslosen Ablauf an Bord. Die feste Armlehne soll verhindern, dass Arme oder Schultern in den schmalen Gang ragen. Besonders beim Service mit Getränke- und Speisewagen könne es sonst schnell eng werden. Wenn Wagen immer wieder gegen Passagiere stoßen, werde der Ablauf gestört und das Risiko kleiner Verletzungen steige.

Die Armlehne fungiere deshalb als eine Art Begrenzung zwischen Sitz und Gang.bestätigt diese Praxis. Eine Sprecherin der Airline erklärt: „Es ist gar nicht gewünscht, dass man die Armlehne am Gang hochklappen kann.

“ Der Grund sei schlicht der begrenzte Platz in der Kabine. Würden sich Fluggäste stärker in den Gang lehnen, werde es dort schnell zu eng – vor allem während des Boardings oder beim Service.gibt es einen kleinen, versteckten Hebel oder Knopf, mit dem sich die Sperre lösen lässt. Er sitzt an der Unterseite der Armlehne, meist weit hinten in der Nähe der Rückenlehne.

Wird dieser Mechanismus gedrückt, lässt sich die Lehne nach oben klappen – ähnlich wie die Armlehnen zwischen den Sitzen. Vielen Reisenden ist diese Funktion gar nicht bekannt, weil der Hebel kaum sichtbar ist und von Airlines nicht aktiv erklärt wird. Nach Angaben einer ehemaligen Flugbegleiterin hat die Funktion auch praktische Gründe. Besonders Menschen mit körperlichen Einschränkungen könnten sonst deutlich schwerer auf ihren Platz gelangen.

Hochklappbare Armlehnen erleichtern das Umsetzen auf den Sitz erheblich. Sie erklärt außerdem, dass Flugbegleiter Gästen im Zweifel helfen würden, die Sperre zu lösen. Die Armlehne am Gang ist also nicht dauerhaft fixiert – sie soll im normalen Flugbetrieb lediglich unten bleiben





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