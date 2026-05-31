Why do only men play in the Night Session at the French Open?

The French Open has a tradition of having a Night Session, where matches are played in the evening. However, only men participate in this session, while women are relegated to the Day Session. The Eurosport expert suggests that the organizers should consider starting the Night Session earlier, as it would allow for more women's matches and better price-performance ratio.

in Paris: Warum spielen nur Männer in der Night Session ? 20.15 Uhr beginnt jeden Tag die Abendveranstaltung, für die eigene Karten verkauft werden. Davor müssen alle Zuschauer, die die Day Session verfolgt haben, den Court Philippe Chatrier verlassen und es gibt einen neuen Einlass mit neuen Tickets.

Die letzten 32 Primetime-Sessions waren Herrenspiele. Seit 2023 haben keine Frauen mehr zur besten Sendezeit gespielt. Seit dieses Format mit einer Partie abends 2021 eingeführt wurde, gab es nur vier Frauen-Matches, aber 56 der Männer. (58).

Die Tennis-Ikone schlägt sich auf die Seite der Damen. Der Eurosport-Experte: "Ich schaue den Frauen gern zu. Die Veranstalter bekommen auch täglich Kritik wegen der Ansetzungen. Ich verstehe es auch nicht.

Auch die Damen müssen mal abends ran, egal, wie lang das Match ist. Wir sind in Zeiten der Gleichberechtigung, mit demselben Preisgeld und so weiter.





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