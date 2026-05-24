Why does belly fat increase in menopause & why intermittent fasting can be risky

The health coach Adaeze Wolf explains why belly fat increases during menopause and why intermittent fasting can be risky, especially for women with hormone imbalances during this time.

Viele Frauen ab Mitte 40 kennen das Problem: Trotz Sport und bewusster Ernährung wächst plötzlich der Bauch. Die zertifizierte Health & Life Coachin Adaeze Wolf erklärt, warum der sogenannte \"Menobauch\" in den Wechseljahren so häufig wird – und warum Intervallfasten dabei oft keine gute Idee ist.

Ursache seien hormonelle Veränderungen in der Perimenopause, also zu Beginn der Wechseljahre. Die Sexualhormone Östrogen, Progesteron und Testosteron gerieten aus dem Gleichgewicht – mit Folgen für den Stoffwechsel.sneller Muskelmasse, gleichzeitig sinke der Grundumsatz. Frauen verbrauchten also weniger Energie, essen aber oft zunächst unverändert weiter. \"Dann stellen sie fest, dass sie auf einmal zunehmen – und das ganz oft an Bauch und Hüften.

\" Viele Betroffene reagierten darauf mit Diäten und mehr Sport. Genau das könne jedoch kontraproduktiv sein. \"Weniger essen, noch mehr Sport – das führt dazu, dass der Körper noch mehr speichert, auch Fett,\" erklärt Wolf. Eine wichtige Rolle spiele dabei das Stresshormon Cortisol.

Die hormonellen Veränderungen in den Wechseljahren könnten Insulin und Cortisol ohnehin bereits aus dem Gleichgewicht bringen. Zusätzlicher Stress durch strenge Diäten verstärke das Problem. \"Vor allem Diäten bringen den ohnehin schon gestressten Körper dazu, auf Speicherung umzustellen,\" sagt Wolf. Wenn dann wieder gegessen werde, bunkere der Körper die Energie verstärkt. Frauen nähmen dadurch teils sogar trotz Kaloriendefizit weiter zu





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