Why The Butterfly Effect Movie Had a Darker Original Ending

New Line Cinema forced directors Eric Bress and J. Mackye Gruber to cut the original ending of The Butterfly Effect, where Evan kills himself. Discover why.

Der Kultfilm " The Butterfly Effect", der 2004 in die Kinos kam, ist für ein Ende bekannt, das alles andere als fröhlich ist. Ashton Kutcher spielt darin Evan, einen jungen Mann, der als Kind unter seltsamen Blackouts litt und dessen Leben sowie das seiner Jugendfreunde von Traumata geprägt sind. Doch das ursprünglich geplante Finale war deutlich düsterer und wurde von der Produktionsfirma New Line Cinema als zu heikel eingestuft.

Die Geschichte und die Zeitreisen

Evan entdeckt die Fähigkeit, mit seinen Gedanken in die Vergangenheit zu reisen. Er nutzt diese Kraft, um entscheidende Momente seines Lebens und das seiner Freunde zu verändern, insbesondere das seiner Jugendliebe Kayleigh. Doch jede Änderung löst neue, negative Abläufe aus, die das Schicksal seiner Freunde auf andere Art und Weise verschlechtern. Trotz seiner Bemühungen, die negativen Auswirkungen zu korrigieren, wird die Situation am Ende nur noch schlimmer.

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In der Kinoversion erkennt Evan, dass es für seine Freunde und vor allem für Kayleigh am besten ist, wenn sie sich niemals angefreundet hätten. Im Original-Ende reist er zurück zu seinem siebenjährigen Ich und flüstert Kayleigh auf einer Geburtstagsfeier gemeine Sachen ins Ohr. Dies führt dazu, dass sie verstört davonrennt und die beiden sich nie kennenlernen. Kayleigh lebt später bei ihrer Mutter statt bei ihrem Vater und entgeht so traumatischen Erfahrungen. Jahre später begegnet Evan ihr auf der Straße, doch sie geht einfach an ihm vorbei, da sie ihn nicht erkennt.

Das ursprüngliche, düstere Ende

Das ursprünglich geplante Ende war noch weitaus düsterer als die Kinoversion. In dieser Alternative suchen Evan und seine Mutter eine Wahrsagerin auf, die ihnen offenbart, dass sein Leben ein einziger Fehler sei und er nie hätte existieren dürfen. Evan realisiert, dass auf ihm ein Fluch lastet und er die Ursache für das Leiden seiner Freunde ist. Keiner seiner Versuche, die Vergangenheit zu ändern, konnte ihr Leben besser machen.

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Als Konsequenz versetzt er sich zurück an einen Moment vor seiner Geburt, als er sich noch im Leib seiner Mutter befindet. Dort stranguliert er sich selbst mit der eigenen Nabelschnur. Da Evan niemals das Licht der Welt erblickt, wird keiner seiner Freunde von einem traurigen Schicksal heimgesucht. Stattdessen führen alle ein erfülltes und glückliches Leben, ohne die negativen Auswirkungen seiner Existenz.

Gründe für die Änderung des Endes

Die Regisseure Eric Bress und J. Mackye Gruber hielten dieses alternative Ende für deutlich besser und hätten es auch gerne so in die Kinos gebracht. Sie sahen in der Selbstauslöschung Evas eine logische und moralisch gerechtfertigte Konsequenz der Handlung. Die Produktionsfirma New Line Cinema war dieses Finale jedoch zu heikel und zwang die Filmemacher, ein weniger schockierendes Ende zu drehen.

Durch diese Änderung wurde die Botschaft des Films verändert. Anstatt die absolute Negation der Existenz als Lösung darzustellen, fokussiert die Kinoversion auf die Akzeptanz der unvermeidlichen Konsequenzen und die Notwendigkeit, loszulassen. Diese Anpassung zielte darauf ab, das Publikum nicht zu sehr zu überwältigen und die kommerzielle Akzeptanz des Films zu sichern. Die Geschichte bleibt jedoch ein tiefgründiges Beispiel dafür, wie kleine Entscheidungen große Auswirkungen haben können.