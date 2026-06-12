Wichtige Ankündigung: Equity-Placement-Anteile

Diese Ankündigung stellt keine Angebotsunterlage zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zum Kauf, zur Abonnement oder zur anderweitigen Beschaffung der Equity-Placement-Anteile in den Vereinigten Staaten oder in jedem anderen Rechtsbereich dar, in dem ein solches Angebot oder eine Verkaufserklärung rechtswidrig wäre.

Wichtige Ankündigung Diese Ankündigung stellt keine Angebotsunterlage zum Verkauf oder zur Ausgabe oder eine Aufforderung zum Kauf, zur Abonnement oder zur anderweitigen Beschaffung der Equity-Placement-Anteile in den Vereinigten Staaten oder in jedem anderen Rechtsbereich dar, in dem ein solches Angebot oder eine Verkaufserklärung rechtswidrig wäre.

Die Equity-Placement-Anteile wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Gesetzen jedes Bundesstaates oder jedes anderen Rechtsbereichs der Vereinigten Staaten registriert, und sie dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder für oder im Namen eines US-Persons (wie unter diesem Begriff definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es handelt sich um eine Ausnahme vom, oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Acts unterliegt, und es handelt sich um eine Einhaltung der anwendbaren Wertpapiergesetze jedes Bundesstaates oder jedes anderen Rechtsbereichs der Vereinigten Staaten.

Die Equity-Placement-Anteile werden außerhalb der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit der Regulation S angeboten und verkauft und dürfen in den Vereinigten Staaten nur an QIBs angeboten werden, die von einer Ausnahme vom, oder in einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Acts unterliegt, profitieren. Diese Ankündigung darf nicht in die Vereinigten Staaten oder in jedem anderen Rechtsbereich verteilt oder gesendet werden, in dem das Angebot oder der Verkauf der Equity-Placement-Anteile, wie hier beschrieben, durch anwendbare Gesetze verboten wäre und darf nicht an Veröffentlichungen verteilt werden, die eine allgemeine Verbreitung in den Vereinigten Staaten haben.

Es gab und wird keine öffentliche Angebotsunterlage zum Verkauf der Equity-Placement-Anteile in den Vereinigten Staaten geben. Keine Prospekt oder andere Angebotsunterlage wurde oder wird den zuständigen Behörden vorgelegt, in Bezug auf die Equity-Placement und die Verpflichtungen der Investoren oder Placees, die von den Joint Global Coordinators erlangt wurden, werden ausschließlich auf der Grundlage von öffentlich verfügbaren Informationen getroffen.

Es wurde von keiner Person eine Maßnahme getroffen, die ein Angebot der Equity-Placement-Anteile oder die Verteilung von Angebotsunterlagen in Bezug auf die Equity-Placement in einem Rechtsbereich zulassen würde, in dem eine solche Maßnahme erforderlich wäre. Daher sind die Equity-Placement-Anteile nicht und dürfen nicht angeboten, verkauft, wiederholt oder geliefert werden, direkt oder indirekt, in oder in einen solchen Rechtsbereich. Diese Ankündigung wurde für Ihre Information bereitgestellt und ist der Änderung unterworfen.

Sowohl diese Ankündigung als auch alles darin, soll keine Grundlage für, noch soll sie in Verbindung mit, irgendeine Vertragsvereinbarung zum Kauf oder Abonnement von Wertpapieren bilden, noch soll sie in Verbindung mit, irgendeine Vertragsvereinbarung oder irgendeine Verpflichtung bilden. Dies ist kein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zum Kauf und jede Diskussion, Verhandlung oder andere Kommunikation, die eingegangen wird, sei es in Verbindung mit den hier aufgeführten Bedingungen oder auf andere Weise, soll unter Vertrag stehen.

Die Informationen in dieser Ankündigung sind nicht umfassend und wurden nicht unabhängig von den Joint Global Coordinators, ihren jeweiligen Gruppenunternehmen oder Tochtergesellschaften oder ihren jeweiligen Mitgliedern, Direktoren, Vizepräsidenten, Mitarbeitern, Agenten oder Tochtergesellschaften überprüft. Keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung wird abgegeben, bezüglich, noch in Bezug auf, und keine Verantwortung oder Haftung wird abgegeben von den Joint Global Coordinators oder von ihren jeweiligen Mitgliedern, Direktoren, Vizepräsidenten, Mitarbeitern, Agenten oder Tochtergesellschaften bezüglich, noch in Bezug auf die Genauigkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Ankündigung, noch in Bezug auf, noch in Bezug auf andere schriftliche oder mündliche Informationen, die an interessierte Parteien oder an ihre Berater weitergegeben wurden und jede Haftung hierfür wird hiermit ausdrücklich abgelehnt.

Die Informationen in dieser Ankündigung unterliegen Änderungen ohne Ankündigung und mögen nicht alle notwendigen Informationen enthalten, die sich auf die Produkte, Investitionen und Transaktionen beziehen, die hierin erwähnt werden. Keiner der Tirlán, der Joint Global Coordinators oder ihre jeweiligen Gruppenunternehmen oder Tochtergesellschaften geben irgendeine Verpflichtung ab, den Empfänger Zugang zu weiteren Informationen zu gewähren oder diese Ankündigung oder weitere Informationen zu aktualisieren oder irgendeine Unstimmigkeit darin zu korrigieren, die sich im Laufe der Zeit herausstellt, und es behält sich das Recht vor, ohne Angabe von Gründen, jederzeit und in jedem Aspekt die hier beschriebenen Vorschläge zu ändern oder zu beenden.

Jeder potenzielle Investor in den Equity-Placement-Anteilen, der in dieser Ankündigung erwähnt wird, sollte voraussetzen, dass er die wirtschaftlichen Risiken einer Investition in den Equity-Placement-Anteilen tragen muss. Keiner von Tirlán, der Gesellschaft oder den Joint Global Coordinators macht irgendeine Aussage bezüglich (i) der Eignung der Equity-Placement-Anteile für eine bestimmte Investition, (ii) der geeigneten Rechnungslegung und potenziellen Steuerfolgen der Investition in die Equity-Placement-Anteile oder (iii) der zukünftigen Leistung der Equity-Placement-Anteile, sei es absolut oder im Vergleich zu konkurrierenden Investitionen





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