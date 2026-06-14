Wichtige Blutspenden: Bedeutung, Arten und Termine

Blutspenden sind eine wichtige Hilfe für Menschen, die an Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder anderen schweren Krankheiten litten. Karl Landsteiner, der Entdecker der Blutgruppen, hat entscheidend dazu beigetragen, die Sicherheit für Menschen beim Erhalt von Blutspenden zu erhöhen. Vollblutspende, Plasmaspende und Thrombozytenspende sind mögliche Spendenarten. Frauen dürfen maximal viermal, Männer bis zu sechsmal pro Jahr Vollblut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen mindestens 56 Tage Spendenpause liegen, um dem Körper ausreichend Erholungszeit zu geben.

Jährlich am 14. Juni findet der Weltblutspendetag statt. Ein Tag, an dem wir uns bewusst machen sollten, wie wichtig Blutspenden sind. Denn jeder Mensch kann irgendwann mal auf eine Spende angewiesen sein.

Circa 15.000 Blutspenden werden in Deutschland täglich zur Behandlung der Patienten in Krankenhäusern benötigt.zu Ehren des Geburtstags von Karl Landsteiner gefeiert. Er ist der Entdecker der Blutgruppen und hat dadurch entscheidend dazu beigetragen, die Sicherheit für Menschen beim Erhalt von Blutspenden zu erhöhen. Vor seiner Entdeckung sind Menschen häufig durch Bluttransfusionen gestorben. Die Blutgruppe ist ein individuelles Merkmal, das durch Antigene auf den roten Blutkörperchen bestimmt wird.

Je nach Oberflächenstruktur ergeben sich die Blutgruppen A, B, AB und 0 mit unterschiedlicher Verteilung in der Bevölkerung. Die besondere Bedeutung der Blutgruppe 0 negativ: Menschen mit der Blutgruppe 0 negativ können Blut an Menschen mit jeglicher Blutgruppe spenden. Vollständige Personen mit einem Körpergewicht von über 50 Kilogramm können grundsätzlich Blut spenden, sofern keine akuten oder chronischen Erkrankungen vorliegen. Zusätzlich gelten weitere Ausschlusskriterien, etwa die Einnahme bestimmter Medikamente, bestimmte Vorerkrankungen oder kürzliche Auslandsaufenthalte.

Ob eine Person tatsächlich zur Spende zugelassen wird, entscheidet letztlich der Arzt vor Ort. Grundlage dafür sind ein ausführlich ausgefüllter medizinischer Fragebogen sowie eine ärztliche Untersuchung. Zusätzlich muss man seinen Personalausweis oder ein anderes amtliches Lichtbilddokument mitbringen und vor der Spende 1,5 bis 2 Liter trinken (am besten Wasser, Tee oder Saftschorle, kein Alkohol). Zwischen zwei Blutspenden müssen mindestens 56 Tage Spendenpause liegen, um dem Körper ausreichend Erholungszeit zu geben.

Mögliche Spendenarten sind Vollblutspende, Plasmaspende und Thrombozytenspende. Bei der Vollblutspende werden etwa 500 Milliliter Blut entnommen, weshalb der Körper anschließend eine längere Erholungsphase benötigt. Frauen dürfen daher maximal viermal, Männer bis zu sechsmal pro Jahr Vollblut spenden. Deutlich häufiger ist eine Plasmaspende möglich.

Dabei wird nur der flüssige Bestandteil des Blutes entnommen, während die übrigen Blutbestandteile direkt in den Körper zurückgeführt werden. Da sich der Organismus schneller regeneriert, sind bis zu 60 Plasmaspenden pro Jahr erlaubt. Bei der Thrombozytenspende werden ausschließlich die Blutplättchen entnommen. Diese Spendenform kann bis zu 26-mal jährlich durchgeführt werden.

Blutspendedienstes können Sie ganz einfach herausfinden, wann und wo in Ihrer Nähe eine Aktion stattfindet – per Postleitzahlensuche oder über die Angabe Ihres Wohnorts. Auch mobile Teams sind regelmäßig in Städten und Gemeinden unterwegs. Alle Informationen zu Terminen in Ihrer Umgebung finden Si





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