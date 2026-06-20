Wichtige Ereignisse der letzten Woche

Ein Überblick über die wichtigsten Ereignisse der letzten Woche.

Wir möchten Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse der letzten Woche geben. Neue Allzeithochs an den Aktienmärkte n, politische Entwicklungen rund um Friedensgespräche und den G7-Gipfel , Schlagzeilen um SpaceX und die erste Fed-Sitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh waren die Hauptschlagzeilen.

Der DAX startete stärker in die Woche und eröffnete bei 25.068 Punkten. Der S&P 500 begann die Woche bei 7.516 Punkten und lag damit mehr als 100 Punkte über dem Schlussstand vom Freitag. Der Nasdaq-100 Index entwickelte sich ebenfalls vergleichbar. Der Dow Jones Industrial Average startete ebenfalls höher in die Woche und eröffnete bei 51.396 Punkten.

Der japanische Nikkei 225 und der Euro Stoxx 50 erreichten in dieser Woche neue Allzeithochs. Der US-Präsident hatte am Wochenende angekündigt, dass die Friedensgespräche mit dem Iran am Freitag starten sollen. Das sorgte beim G7-Gipfel auf der französischen Seite des Genfer Sees für Erleichterung. Die USA und Europa kamen in der Chinapolitik wieder näher zusammen.

Der US-Präsident unterschrieb in Versailles den Rahmenvertrag für den Iran. Die für den Freitag geplanten Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz wurden verschoben. Die Anreise von US-Vizepräsident Vance wurde abgesagt. In Luzern sollten zentrale Streitpunkte eines finalen Abkommens beraten werden.

Das US-Regionalkommando CENTCOM bestätigte das Ende der US-Seeblockade iranischer Häfen. Im Gegenzug ist eine freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus vorgesehen. Iran sagte für die Dauer der Verhandlungen zu, keine Gebühren zu erheben, behält sich Gebühren aber grundsätzlich vor. Die Ölpreise gaben daraufhin diese Woche deutlich nach.

Der WTI-Crude-Future fiel zeitweise unter 75 US-Dollar je Barrel, während der Brent-Crude-Future unter 80 US-Dollar je Barrel rutschte. Die Fed ließ am Mittwoch ihre Leitzinsspanne wie erwartet bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Unter dem neuen Fed-Chef Kevin Warsh deuteten die Signale jedoch auf einen potenziell strafferen Kurs hin. Mehrere Notenbanker brachten eine mögliche Zinserhöhung im zweiten Halbjahr ins Spiel.

Die Renditen zogen spürbar an, der Dollar legte zu und der Euro rutschte noch am Mittwoch unter 1,15 US-Dollar. Die Fed erhöhte ihre Inflationsprognose auf rund 3,6 Prozent und senkte die Wachstumserwartung auf etwa 2,2 Prozent. SpaceX eröffnete bei 150 USD und konnte bis zum Börsenstart am Freitag um etwa 23 % auf rund 185 USD steigen.

Bereits am Dienstag folgte dann schon die nächste große Nachricht: SpaceX kündigte die Übernahme von Anysphere, dem Entwickler des KI-Programmierassistenten Cursor, für rund 60 Mrd. US-Dollar an. Der Abschluss der Transaktion ist für das dritte Quartal geplant. Nach dem Nasdaq-Debüt wurde SpaceX mit über zwei Billionen US-Dollar bewertet.

BMW senkte am Dienstag die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Als Gründe nannte der Konzern den hohen Wettbewerbsdruck - insbesondere aus China und weiteren Märkten der Asien-Pazifik-Region - sowie Belastungen durch weiterhin hohe Energiepreise infolge geopolitischer Auswirkungen des Nahost-Konflikts





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