Wichtige Unterstützung für die Söder-Kritiker innerhalb der CSU

Theo Waigel, langjähriger Parteichef und Ehrenvorsitzender der CSU, stellt sich hinter den 'Pfingstbrief' von CSU-Vize Manfred Weber und fordert eine grundlegende, tiefgehende Diskussion über den künftigen Kurs der Partei.

Wichtige Unterstützung für die Söder - Kritik er innerhalb der CSU ! Theo Waigel , langjähriger Parteichef und Ehrenvorsitzender, stellt sich hinter den " Pfingstbrief " von CSU -Vize Manfred Weber . Söder solle das Schreiben nicht als Majestätsbeleidigung sehen, so Waigel.

Selbstkritik muss jeder üben, und es brauche wieder mehr Breite an der CSU-Spitze, so die Parteilegende. Manfred Weber fordert die CSU dazu auf, mehr Gemeinschaftsgefühl statt Klickzahlen zu brauchen. Dies wurde als unverhohlene Abrechnung mit dem Parteichef Söder verstanden. Waigel fordert eine grundlegende, tiefgehende Diskussion über den künftigen Kurs der Partei.

Es sei nicht ungewöhnlich, dass auch ein Parteichef kritisiert werde, so Waigel. Auch an der Basis grummelt es. Die Bürger wünschen sich mehr Landesvater und weniger Döner und Instagram von Söder. Der CSU-Landtagsabgeordnete Thomas Holz betont, dass das Schreiben nicht versandt worden sei.

Die Basis fordert genau das, was auch Waigel von der Partei verlangt: eine tiefe Diskussion über den künftigen Kurs der CSU. Es brauche wieder mehr Breite an der Spitze, so die Parteilegende. Und das sei nicht nur ein Wunsch, sondern auch eine Notwendigkeit, um die Partei wieder zu stärken und ihre Werte zu verteidigen.

Waigel macht deutlich, dass er die Kritik an Söder nicht unterstützt, aber er denkt, dass es wichtig ist, dass die Partei wieder mehr auf ihre Werte und ihre Mitglieder achtet. Es sei nicht nur eine Frage der Kritik, sondern auch eine Frage der Zukunft der Partei. Die CSU brauche wieder mehr Leute, die sich für die Partei einsetzen und ihre Werte verteidigen.

Und das sei nicht nur ein Wunsch, sondern auch eine Notwendigkeit, um die Partei wieder zu stärken und ihre Werte zu verteidigen. Die Basis fordert genau das, was auch Waigel von der Partei verlangt: eine tiefe Diskussion über den künftigen Kurs der CSU. Es brauche wieder mehr Breite an der Spitze, so die Parteilegende. Und das sei nicht nur ein Wunsch, sondern auch eine Notwendigkeit, um die Partei wieder zu stärken und ihre Werte zu verteidigen.

Waigel macht deutlich, dass er die Kritik an Söder nicht unterstützt, aber er denkt, dass es wichtig ist, dass die Partei wieder mehr auf ihre Werte und ihre Mitglieder achtet. Es sei nicht nur eine Frage der Kritik, sondern auch eine Frage der Zukunft der Partei. Die CSU brauche wieder mehr Leute, die sich für die Partei einsetzen und ihre Werte verteidigen.

Und das sei nicht nur ein Wunsch, sondern auch eine Notwendigkeit, um die Partei wieder zu stärken und ihre Werte zu verteidigen





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