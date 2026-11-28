Skiunfälle können teuer werden. Diese drei Versicherungen sollten Wintersportler vor dem Urlaub prüfen.

So viel Spaß das Skifahren macht, so gefährlich kann es sein. Ein Sturz auf der Piste oder ein Zusammenstoß mit anderen kann schneller passieren als gedacht.

Und schon können Kosten auf einen zukommen, die man sicherlich nicht eingeplant hat. Eine aufwendige Bergrettung oder ein" aus dem Januar 2026 verursachen Skiunfälle pro Schadenfall im Schnitt rund 7.900 Euro an Kosten für private Unfallversicherer. Das entspricht aber nicht automatisch den Gesamtkosten. Damit aus einem Skiunfall also hoffentlich keine übermäßige finanzielle Belastung wird, sollten Urlauberinnen und Urlauber vor der Abreise ihren Versicherungsschutz prüfen.

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Drei Versicherungen sind dabei besonders relevant.fährt, sollte eine Auslandskrankenversicherung haben. Zwar ermöglicht die Europäische Krankenversicherungskarte gesetzlich Versicherten medizinisch notwendige Behandlungen im öffentlichen Gesundheitssystem. Sie deckt aber längst nicht alle Kosten ab.