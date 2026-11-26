Emmerich soll in Zukunft mit Wasserstoff versorgt werden können. Die Verantwortlichen unterzeichnen dazu zwei Vereinbarungen.

Vom Hafen in Rotterdam an den Niederrhein und weiter bis nach Köln. In Emmerich werden heute Vereinbarungen für eine neue Wasserstoffleitung unterschrieben. Sie ist ein Baustein in einem grenzübergreifenden Zukunftsprojekt.

Eine rund 14 Kilometer lange Erdgas-Leitung zwischen Hüthum und Praest wird in Zukunft umgestellt: auf den Transport von Wasserstoff. Sie ist dann künftig Teil des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes. Die Stadtwerke Emmerich, der Netzbetreiber Thyssengas und die Industrieunternehmen Oleon und Kao Chemicals wollen das jetzt vorantreiben. Die Projektpartner unterzeichnen dazu heute zwei Vereinbarungen.

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Damit soll die geplante Wasserstoffanbindung vorbereitet werden. Profitieren soll vor allem die Emmericher Industrie. Besonders energieintensive Prozesse lassen sich laut Thyssengas mithilfe von Wasserstoff nachhaltiger gestalten. Die Versorgung mit Wasserstoff könne sich zu einem Alleinstellungsmerkmal für die Region entwickeln, betonten die Stadtwerke schon in der Vergangenheit.