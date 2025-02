Wicked: Oscar-Nominierter Musical-Hit kommt jetzt zum Streamen

Der gefeierte Film „Wicked“ feiert heute endlich seine Streaming-Premiere in Deutschland. Regisseur Jon M. Chu und die herausragenden Hauptdarstellerinnen haben ein fantastisches Kinoerlebnis geschaffen, das die Vorgeschichte eines der legendärsten Fantasy-Klassiker erzählt. Mit zehn Oscar-Nominierungen ist „Wicked“ einer der großen Favoriten für die nächste Verleihung.

Daniel findet die Magie des Kinos in der Faszination und Berührung, aber auch in der Selbstreflexion. Ein Film , der im vergangenen Jahr zu den erfolgreichsten gehörte und demnächst als einer der großen Favoriten ins Oscar -Rennen geht, feiert heute endlich auch in Deutschland seine Streaming -Premiere: „Wicked“! Dieser Film kann man nicht verpassen.

Die Verfilmung des Tony Award-prämierten Musicals, in der die Vorgeschichte eines der legendärste Fantasy-Klassiker erzählt wird, entwickelte sich zum allseits gefeierten Phänomen. Mehr als 720 Millionen Dollar konnte der Film bereits einspielen, der auch schon als Sing-Along-Version veröffentlicht wurde. Während „Wicked“ auch weiterhin viele Menschen in die deutschen Filmtheater lockt, etwa zur Einstimmung auf die Oscarverleihung, die in der Nacht vom 2. auf den 3. März 2024 stattfindet und bei der das Fantasy-Abenteuer in gleich zehn (!) Kategorien ins Rennen geht. Wer seine digitale Sammlung erweitern will, wird ab sofort bei Amazon Prime Video und Co. bedient. Wer nach wie vor auf physische Datenträger schwört, muss sich indes noch ein wenig gedulden. Die beiden Hauptdarstellerinnen Elphaba und Glinda, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die eine ist bildschön und führt ein privilegiertes Leben, die andere leidet unter ihrer grünen Hautfarbe und muss sich immer wieder aufs Neue beweisen. Allen Verschiedenheiten zum Trotz entsteht zwischen den beiden eine außergewöhnliche Freundschaft. „Wicked“ bietet großes Kino auf nahezu allen Ebenen und entführt 160 Minuten lang in eine faszinierende Welt, in die man am liebsten bei der nächsten Gelegenheit wieder eintauchen würde. Und genau dazu habt ihr ab sofort im Streaming die Möglichkeit! Unabhängig davon, mit wie vielen Academy Awards der Musical-Megahit am Ende ausgezeichnet wird, gibt es von uns eine nahezu uneingeschränkte Empfehlung. Oder wie es FILMSTARTS-Chefredakteur Christoph Petersen im Fazit seiner Kritik schrieb: „Wicked“ ist einfach super! Die zwei herausragend harmonierenden Hauptdarstellerinnen sowie die grandiosen Produktionswerte samt opulenter Musicalnummern machen auch die Leinwand-Umsetzung des Broadway-Megahits zu einem absoluten Must-See (zumindest für alle, die nicht schon beim ersten gesungenen Wort instinktiv die Saalflucht ergreifen). Während wir auf einen Trailer vorerst noch warten müssen, hat Regisseur Jon M. Chu kürzlich immerhin schon mal verraten, dass er sich die Publikumsreaktionen zu Teil 1 für „Wicked 2“ zu Herzen nehmen wird. Inwiefern sich dies auf die Fortsetzung auswirkt, könnt ihr hier im Detail nachlesen: 'Sie beeinflussen absolut alles': 'Wicked'-Regisseur spricht über den Einfluss der Zuschauer auf Teil





