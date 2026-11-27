Das Monatshoroskop für den Widder im Dezember 2026 verrät, warum sich zwischen Weihnachtsvorfreude und Jahreswechsel ein Blick nach vorne lohnt.

KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Der Widder darf im Dezember 2026 durchaus einen Gang herunterschalten. Doch wer die besinnlichen Tage auch für seine Zukunftsplanung nutzt, schafft beste Voraussetzungen für einen gelungenen Jahreswechsel.

Konzept: Sie sind im Vorfeiertagsmodus und überhaupt nicht aufgelegt für verschärfte Gehirnarbeit?

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„Den Tag genießen“, das ist natürlich eine verlockend schöne Lebensregel. Trotzdem wäre es klug, sich auch über die Tage danach ein paar Gedanken zu machen. Wer jetzt geschickt plant, ein zukunftsträchtiges Konzept entwickelt und konsequent danach handelt, kommt perfekt aus den Startlöchern. Besser könnte ein neues Jahr kaum beginnen.