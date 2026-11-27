Im November geraten Pläne ins Wanken. Warum ausgerechnet Abwarten jetzt neue Chancen eröffnen kann.

27. November 2026 - 12:18KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Im November 2026 läuft für den Widder nicht alles nach Plan. Doch gerade in unübersichtlichen Situationen kann es sich lohnen, nicht sofort einzugreifen.

Wer Ruhe bewahrt, findet leichter zurück auf sicheren Boden. Demnächst kommt bei Ihnen verstärkt das Gefühl auf, die Bodenhaftung zu verlieren und ins Schwimmen zu geraten. Es gilt der Erste-Hilfe-Tipp: Ruhe bewahren und sich geschickt von der Strömung treiben lassen. Solange man nicht durchschaut, weshalb die Dinge so in Fluss geraten sind, bringt es nichts, panisch paddelnd Kraft zu vergeuden.

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Wer den Verstand benutzt, steht bald wieder auf festem Grund. Als Feuerzeichen mit Mars als Herrscherplaneten ist der Widder gewohnt, Herausforderungen entschlossen anzugehen. Im November 2026 braucht es allerdings weniger Kampfgeist als Geduld. Nicht jede Situation lässt sich mit Tempo und Willenskraft beherrschen.