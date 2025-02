Widerstand gegen Justizministerium-Anweisung zur Einstellung der Korruptionsanklage gegen Bürgermeister Adams

In New York City wächst der Widerstand gegen die Anordnung des Justizministeriums, die Korruptionsanklage gegen Bürgermeister Eric Adams fallen zu lassen. Kritiker werfen der Regierung Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaft aus politischen Interessen vor. Der Konflikt entzündete sich an den Rücktritten von Vizeminister Hagan Scotten und fünf Mitarbeitern der Korruptionsbekämpfung, die sich weigerten, die Anklage gegen Adams fallen zu lassen.

Die USA erleben in New York City wachsenden Widerstand gegen die Justizministerium s-Anweisung, Korruption sanklage gegen Bürgermeister Eric Adams fallen zu lassen. Kritiker werfen der Regierung gezielte „Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaft“ aus politischen Interessen vor. Das Justizministerium kritisierte die Rücktritte als einen „weiteren Beweis für die gestörten und hinterhältigen Motive der Staatsanwälte“.

Demnach traten auch Vizeminister Hagan Scotten sowie fünf Mitarbeiter der für die Korruptionsbekämpfung zuständigen Abteilung zurück. Sie hatten sich geweigert, die Anklage gegen Adams fallenzulassen. Scotten erklärte in seiner an den Vize-Justizminister Emil Bove gerichteten und von den US-Medien veröffentlichten Rücktritts-Email, nur ein „Narr“ oder ein „Feigling“ würde einer Forderung des Justizministeriums nachkommen, den Fall fallen zu lassen. Er schrieb: „Kein freiheitliches System“ könne es der Regierung erlauben, „einen gewählten Beamten mit dem Zuckerbrot der Einstellung von Anklagen oder der Peitsche der Androhung, sie wieder zu erheben, dazu zu bewegen, ihre politischen Ziele zu unterstützen“. Die Gesetze und Traditionen der USA erlaubten es nicht, „andere Bürger, die ihre politischen Ziele zu unterstützen, dazu zu bewegen“. Scotten, der die Ermittlungen gegen Adams geleitet hatte, ist ein angesehener Veteran der US-Armee. Der Harvard-Absolvent gehörte früher zum Mitarbeiterstab des konservativen Obersten Richters am Supreme Court, John Roberts. Mit seinem Schritt folgte er nun seiner Chefin Danielle Sassoon. Die kommissarische Staatsanwältin für den südlichen Bezirk von New York hatte US-Medien zufolge Sassoon, eine Republikanerin, war als kommissarische Chefanklägerin von der neuen US-Regierung eingesetzt worden, weil der eigentliche Kandidat für das Amt, Jay Clayton, noch vom US-Senat bestätigt werden muss. Die Entscheidung, die Anklage gegen Adams fallen zu lassen, sei „ein weiteres Indiz“ dafür, dass sich das Justizministerium „wieder auf seine Kernaufgabe besinnen“ werde, erklärte Vizeminister Bove am Freitag. Dies sei „die Verfolgung gefährlicher Krimineller und nicht politisch motivierte Hexenjagden“. „Die Tatsache, dass diejenigen, die den Fall anklagten und verfolgten, sich weigerten, eine direkte Anweisung zu befolgen, ist ein“, erklärte Bove weiter. Solche Personen hätten im Justizministerium „nichts zu suchen“. Die Anordnung, die Klage gegen Adams fallenzulassen, war vom amtierenden Vize-Justizminister Emil Bove gekommen, einem früheren Anwalt von US-Präsident Donald Trump. Durch die Strafverfolgung werde Adams „übermäßig in seinen Möglichkeiten beschränkt, sich voll und ganz dem Vorgehen gegen illegale Einwanderung und Gewaltkriminalität zu widmen“, erklärte Bove. Adams war wegen illegaler Wahlkampffinanzierung, Betrugs und Bestechlichkeit angeklagt worden





Tagesspiegel / 🏆 42. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Eric Adams Korruption Justizministerium Rücktritte USA New York City Politik

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Trumps Justizministerium fordert Einstellung der Korruptionsvorwürfe gegen New Yorks BürgermeisterDas Justizministerium unter Donald Trump hat die Staatsanwaltschaft aufgefordert, Korruptionsvorwürfe gegen den demokratischen New Yorker Bürgermeister Eric Adams fallen zu lassen. Adams wird unter anderem Bestechlichkeit, Betrug und die illegale Anwerbung und Annahme ausländischer Wahlkampfspenden vorgeworfen. Das Justizministerium argumentiert, dass die laufende Strafverfolgung Adams daran hindert, sich seinen Aufgaben als Bürgermeister zu widmen und mit Trump im Kampf gegen illegale Migration zu kooperieren. Adams betont wiederholt seine Unschuld und will sich zur Wiederwahl als Bürgermeister stellen.

Weiterlesen »

Manhattans Staatsanwältin tritt zurück nach Anordnung zur Einstellung von Anklage gegen Bürgermeister AdamsDie kommissarische Staatsanwältin von Manhattan, Danielle Sassoon, hat nach einer Anordnung der neuen US-Regierung, die Anklage wegen Korruption gegen New York Citys Bürgermeister Eric Adams fallen zu lassen, ihren Rücktritt eingereicht. Der Vize-Justizminister Emil Bove, ein ehemaliger Anwalt von Donald Trump, hatte die Einstellung des Verfahrens angeordnet, um Adams zu ermöglichen, sich auf die Bekämpfung illegaler Einwanderung und Gewaltkriminalität zu konzentrieren. Adams war wegen illegaler Wahlkampffinanzierung, Betrugs und Bestechlichkeit angeklagt worden und hatte seine Unschuld beteuert.

Weiterlesen »

New York: Weiterer Staatsanwalt tritt nach Anordnung zu Prozess gegen Bürgermeister zurückNach einer Anordnung der neuen US-Regierung, die Korruptionsanklage gegen den New Yorker Bürgermeister Eric Adams fallen zu lassen, hat es Medienberichten

Weiterlesen »

Widerstand gegen Trump: Republikanische Senatorin will gegen Hegseth als Verteidigungsminister stimmenMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Druck von Trump-Regierung auf Staatsanwälte in New York stößt auf zunehmenden WiderstandDer Druck der US-Regierung auf die Justiz stößt in New York auf zunehmenden Widerstand: Nach einer Anordnung des Justizministeriums, die Korruptionsanklage

Weiterlesen »

Kritische Nähe von Medien und Regierung : Widerstand gegen die AfD könnte so einfach seinWieder hat es eine Koalition unterlassen, die Pressefreiheit zu stärken. Dabei wäre dies gut für die Demokratie – gerade wenn Rechtspopulisten an die Regierung kommen.

Weiterlesen »