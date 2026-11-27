400 Extensions auf drei Zentimetern Eigenhaar: Ex-GNTM-Model Lucas Schwarze zeigt stolz seinen neuen Langhaar-Look à la Jason Momoa.

hat sich an seine bislang größte Typveränderung gewagt: Der Realitystar hat seinen Kurzhaarschnitt gegen eine lange Mähne eingetauscht – und das quasi über Nacht. Den gesamten Weg zu seinem neuen Look hält er in einem, dass er seine Haare bereits seit mehreren Monaten wachsen lässt – das natürliche Wachstum dauert ihm allerdings zu lange, weshalb nun Extensions nachhelfen sollen.

Als Vorbild für die Frisur hat sich das Model die markante Mähne vonErscheinungsbild Schritt für Schritt verändert, und mit dem Endergebnis scheint er mehr als zufrieden zu sein. Begeistert betrachtet er die langen Haare und jubelt vor der Kamera:insgesamt 400 Minibondings mit einem Gewicht von jeweils 0,5 Gramm eingesetzt. Wie er berichtet, sei er sogar der erste Kunde des Salons gewesen, bei dem die Haarverlängerung an derart kurzem Eigenhaar angebracht wurde.

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Direkt nach der Behandlung liegt die neue Mähne noch etwas flach an, was sich jedoch ändern soll, sobaldsie nach einer Wartezeit von 48 Stunden richtig waschen darf. Dass einige Menschen den langen Look möglicherweise ungewöhnlich oder vermeintlich unmännlich finden, kümmert den Realitystar wenig. , stellt er im Video klar. Seine Fans sind derweil geteilter Meinung: Während ein Nutzer begeistert schreibt: "Ich finde, die haben es genauso getroffen, wie du es wolltest", zeigen sich andere skeptisch.