Nägel wie aus dem Studio? Mit dem Nagellack-Trio von manucurist bleiben deine Nägel bis zu 21 Tage schön. Jetzt bei Sephora shoppen.

Getty Images/Dmytro Betsenko Nägel wie aus dem Studio? Mit dem Nagellack-Trio von manucurist bleiben deine Nägel bis zu 21 Tage schön. Jetzt bei Sephora shoppen.

Die Vorweihnachtszeit kann ganz schön stressig sein. Da bleibt für ausgiebige Beauty-Routinen oft wenig Zeit. Umso besser, wenn wenigstens die Nägel ganz ohne ständiges Nachlackieren schön aussehen. Wenn es draußen kälter wird, darf es auch auf den Nägeln etwas dunkler und eleganter werden.

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Neben klassischen Weihnachtsfarben wie Rot und Gold ist vor allem ein kräftiges Grün ein wunderschöner Hingucker und vor allem total trendig. Ganz ohne ständiges Nachlackieren: Mit dem Lack hast du bis zu 21 Tage schöne Nägelist seine lange Haltbarkeit. Denn gerade in der Vorweihnachtszeit möchte man sich nicht ständig Gedanken um abgesplitterten Lack oder eine neue Maniküre machen müssen..