Wie beim ersten Mal: Meryl Streep und Tommy Lee Jones retten eine vorhersehbare Romanze

David Frankels Romanze 'Wie beim ersten Mal' überzeugt weniger durch die Handlung, aber umso mehr durch das brillante Schauspiel von Meryl Streep und Tommy Lee Jones. Ein Film für Fans großer Schauspielkunst.

Oliver Kube hat eine Schwäche für Liebesfilm e - solange sie nicht in Herzschmerz-Klischees abgleiten. Filme wie (500) Days Of Summer, Once, Warm Bodies, Alles eine Frage der Zeit oder Vergiss mein nicht zeigen, dass es auch anders geht.

Wer zur Primetime eine ungewöhnliche Mischung aus lockerem Humor und emotionalen Momenten erleben möchte, kann Wie beim ersten Mal einschalten. Der Film läuft werbefrei und bietet eine erstaunliche Riege bekannter Darsteller. David Frankel, der Regisseur von Der Teufel trägt Prada, drehte zwischen den beiden Modefilmen diese ruhige Romanze mit Meryl Streep.

Die Geschichte eines langjährigen Ehepaars, das nach 31 Jahren Ehe wieder zueinanderfinden will, spielte an den Kinokassen fast das Vierfache ihres 30-Millionen-Dollar-Budgets ein - ein respektabler Erfolg, auch wenn die Handlung nicht wirklich überrascht. Der Humor wirkt manchmal aufgesetzt, und das Drehbuch von Vanessa Taylor bleibt vorhersehbar. Doch der Film lebt von seinen Darstellern. Tommy Lee Jones spielt den mürrischen Buchhalter Arnold, der sich gegen jede Veränderung sträubt, aber tief verunsichert ist.

Meryl Streep verkörpert die verzweifelte Hausfrau Kay, die um ihre Ehe kämpft, mit berührender Intensität. Die Chemie zwischen den beiden Oscargewinnern rettet den Film vor der B-Note. Wer auf die Schauspielkunst der beiden steht, sollte unbedingt einschalten - vielleicht wird man danach zum Fan. Die Handlung: Arnold und Kay sind seit 31 Jahren verheiratet, aber die Routine hat die Leidenschaft erstickt.

Kay stößt auf einen Ratgeber des Psychologen Dr. Feld (Steve Carell) und überredet Arnold widerstrebend zu einer Paartherapie. Auf der Couch stellt der Therapeut intime Fragen, die Arnold in die Enge treiben. Der Film zeigt einfühlsam, wie Liebe neu entfacht werden kann - mit Meryl Streep, die für ihre Rolle eine Oscar-Nominierung erhielt. Ein Wiederholungstermin ist in der Nacht vom 19. auf den 20.

Juni um 0:15 Uhr geplant; alternativ ist der Film kostenlos auf verschiedenen Streamingdiensten verfügbar





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