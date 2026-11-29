Ariana Grande hätte kaum mit einer Rückkehr auf die Bühne gerechnet. Warum ihre jüngste Tour für sie zur heilsamen Erfahrung wurde.

" von Matt Rogers und Bowen Yang sprach die Sängerin nun über den deutlichen Unterschied zwischen ihrer "Sweetener"-Welttournee 2019 und ihrem diesjährigen Bühnencomeback. , erinnerte sich die Sängerin an die frühere Konzertreihe.

Vor ihrer ausverkauften "Eternal Sunshine"-Tour, die vom 6. Juni bis zum 1. September lief und in der Londoner O2 Arena endete, habe sie sich eine weitere Tournee überhaupt nicht vorstellen können. Dieses Mal habe sie die Shows und den Kontakt zu ihren Fans aber viel intensiver erleben können als bei ihrer "Sweetener"-Welttournee 2019.

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Ihr Comeback auf der Bühne beschrieb die Musikerin deshalb als heilsam. Zum ersten Mal seit Langem habe sie die Energie aus dem Publikum wieder voll aufnehmen können.