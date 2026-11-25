Seit September 2025 steht die ehemalige Mindshare-Chefin Katja Brandt an der Spitze von Dentsu Germany. Wie Brandt Dentsu Germany wieder auf Wachstumskurs bringen will, erklärt sie in ihrem ersten großen Interview in ihrer jetzigen Position.

Seit September 2025 steht Katja Brandt an der Spitze von Dentsu Germany. Das Network hat das internationale Geschäft einem Sparkurs unterzogen und Deutschland in den Bereich Central Europe integriert.

Wie Brandt Dentsu Germany die Agenturwieder auf Wachstumskurs bringen will, erklärt sie in ihrem ersten Interview in ihrer jetzigen Position. Frau Brandt, Sie sind jetzt seit etwas mehr als einem Jahr CEO Dentsu Germany sowie Media Practice Lead Central Europe. Sie haben das Ruder in unruhigen Zeiten übernommen und personell und organisatorisch umgebaut. Was sind die größten Einschnitte?

Also read Insekten im Weihnachtsbaum: Wie häufig kommen sie vor und wie wird man sie wieder los?

Der größte Einschnitt ist, dass wir unsere Organisation konsequent auf ein Ziel ausrichten: Wachstum für unsere Kunden zu schaffen. Denn der Markt und damit auch die Anforderungen unserer Kunden haben sich fundamental verändert. Das sehen wir gerade in Pitches: Bei vielen geht es längst nicht mehr nur um einzelne Disziplinen, sondern um Transformation und die Frage, wie ein neues gemeinsames Operating Model aussehen muss. Darauf richten wir unsere Practices aus: Media als größtes Geschäftsfeld, Customer Experience Management und Creative.

Advertisement

Entscheidend ist aber nicht die einzelne Practice, sondern wie wir diese Kompetenzen integrieren und daraus neue Wachstumsfelder für unsere Kunden schaffen.