Die französische Fregatte „Amiral Ronarc’h“ fällt durch ihren ungewöhnlichen Bug auf. Die Konstruktion soll Erschütterungen verringern, die Besatzung entlasten und den Verschleiß am Schiff reduzieren.

Die französische Fregatte „Amiral Ronarc’h“ fällt durch ihren ungewöhnlichen Bug auf. Die Konstruktion soll Erschütterungen verringern, die Besatzung entlasten und den Verschleiß am Schiff reduzieren.

Bei hohem Seegang knallen Kriegsschiffe oft mit voller Wucht auf die Wellen – Rumpf wie Besatzung müssen ordentlich einstecken. Frankreichs Marine setzt bei ihrem neuesten Modell deshalb auf eine radikal andere Form: Statt nach vorne ausladend wölbt sich die Bugspitze der Fregatte „Amiral Ronarc’h“ wie ein umgekehrter Keil nach innen. Diese Form soll dafür sorgen, dass die Fregatte ruhiger durch hohe Wellen fährt.

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Nicolas Guiraud, der die Fregatte während ihrer Erprobung kommandierte und seit Juli 2026 als Marketingdirektor beim staatlichen Schiffbauer Naval Group tätig ist, sagte dem Fachportal „“, der Bug schneide durch die Wellen, ohne hart auf deren Oberfläche aufzuschlagen. Dadurch entstünden weniger Erschütterungen und Vibrationen. Nach Einschätzung des ehemaligen Marineoffiziers schont das auch die Technik an Bord. Risse könnten später entstehen und Computerverbindungen würden weniger belastet.

Auch für die Besatzung sei ein ruhigeres Schiff von Vorteil, so Guiraud. Die französische Marine nahm ihr erstes Schiff dieser Klasse im Oktober 2025 von der Werft entgegen. Die „Amiral Ronarc’h“ verdrängt rund 4500 Tonnen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 50 km/h.

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Selbst bei vier bis sechs Meter hohen Wellen schaffte die Fregatte laut ihrem ehemaligen Kommandanten zeitweise noch rund 37 km/h – ein Tempo, bei dem herkömmliche Schiffe längst stark abbremsen müssten, um Schäden durch harte Wellenschläge zu vermeiden. Laut „Defense News“ musste die Fregatte bei direkt von vorn kommenden Wellen zwar etwas abbremsen. Sobald sie den Kurs leicht veränderte, konnte sie jedoch wieder rund 37 km/h erreichen.

Auch Hubschraubereinsätze und der Betrieb eines geschleppten Sonars seien bei Seestärke 5 problemlos möglich. Naval Groupuntersuchte die ungewöhnliche Bugform seit Mitte der 2000er-Jahre. Dazu gehörten Tests in Schleppkanälen, Strömungsberechnungen und Untersuchungen der Radarsignatur. Ein kleineres Radarsignal kann dazu beitragen, dass ein Schiff schwieriger entdeckt wird.

Auf der Messe Euronaval, die vom 3. bis 6. November 2026 in Paris stattfand, stellte der Schiffbauer das Konzeptschiff SCX 26 mit 8000 Tonnen und ebenfalls nach innen geneigtem Bug vor. Dabei handelt es sich um einen Zukunftsentwurf, nicht um ein bereits bestelltes Schiff. Das vorgestellte Schiff soll Drohnen und Hubschrauber einsetzen können und über moderne Radar-, Sonar- und Abwehrsysteme verfügen.

Naval Group beschreibt es als Entwurf für künftige Seestreitkräfte, nicht als bereits bestelltes Kriegsschiff.