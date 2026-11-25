Hohe Nachlässe auf Markenprodukte rund um den Black Friday können Zweifel an deren Qualität säen. Doch das Misstrauen der Verbraucher ist geringer geworden, zeigt der Pilot Radar.

Hohe Nachlässe auf Markenprodukte rund um den Black Friday können Zweifel an deren Qualität säen. Doch das Misstrauen der Verbraucher ist geringer geworden, zeigt der Pilot Radar.

Trotz vieler Berichte über Verkaufstricks von Händlern.42 Prozent der Verbraucher über 18 Jahren in Deutschland haben die Absicht geäußert, in diesem Jahr an den Verkaufsaktionen in der Black Week teilzunehmen. 53 Prozent sehen den Black Friday als Gelegenheit, auf neue Marken und Produkte aufmerksam zu werden. Und zwei Drittel haben bei einer solchen Aktion schon einmal ein Markenprodukt gekauft, das sie zum regulären Preis nicht erworben hätten. Das geht aus einer Befragung von Pilot hervor.

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Mit ihrer Studienreihe Pilot Radar will die Agenturgruppe regelmäßig einen Eindruck von der Stimmungslage hierzulande vermitteln, auch in Bezug auf die wirtschaftliche Situation. 55 Prozent derjenigen, die Verkaufsaktionen rund um den Black Friday nutzen wollen, geben an, dass extreme Rabatte Zweifel an der Qualität von Markenprodukten wecken können. Unter denjenigen, die solche Vorbehalte äußern, vermuten zwei Drittel, dass reguläre Preise vor dem Black Friday teilweise angehoben werden, um die gewährten Nachlässe größer erscheinen zu lassen.

Ein Drittel sieht in hohen Rabatten außerdem einen möglichen Hinweis darauf, dass sich ein Produkt zum Normalpreis weniger gut verkauft. Dennoch: Im Vergleich zu einer Pilot-Befragung von vor drei Jahren hat sich die Schwelle, ab der hohe Rabatte jene Zweifel wecken, nach oben verschoben. Damals begannen gut 40 Prozent der Befragten, die bei besonders hohen Rabatten grundsätzlich Qualitätszweifel haben, bereits bei einem Rabatt von rund 35 Prozent an der Produktqualität zu zweifeln.

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Heute wird dieser Wert erst bei etwa 45 Prozent erreicht. Dabei macht es laut dem Pilot Radar keinen signifikanten Unterschied, ob die Befragten stärker oder weniger markenaffin sind. Ab einem Nachlass von etwa 40 bis 45 Prozent reagieren allerdings über 50-Jährige sensibler als jüngere Befragte.

"Marken halten heute offenbar mehr Rabatt aus als noch vor drei Jahren, ohne dass die Produktqualität unmittelbar infrage gestellt wird", kommentiert Martina Vollbehr, Geschäftsführerin der Agenturgruppe Pilot, die Ergebnisse. "Für Unternehmen bleibt die richtige Rabatthöhe trotzdem ein Balance-Akt: Sie muss attraktiv genug sein, um zusätzliche Kaufimpulse auszulösen, darf aber den wahrgenommenen Wert der Marke nicht aushöhlen.

" Wenn Verbraucher auch bei hohen Nachlässen weiter an die Qualität glauben, sei das zunächst einmal positiv, der maximal mögliche Rabatt müsse deshalb nicht der sinnvollste sein. "Am Ende sollte auch der reguläre Preis nach der Aktion plausibel bleiben.

"Zudem zeigt die 75. Welle der Radar-Studienreihe, dass KI-Assistenten bei der Suche nach Black-Friday-Angeboten an Bedeutung gewinnen. Ihre Nutzung steigt gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozentpunkte. Die Relevanz klassischer Werbung in Form von TV- und Radio-Spots sowie Print- und Online-Anzeigen hat dagegen abgenommen.

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Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Bei den 18- bis 49-Jährigen sinkt die Nutzung klassischer Werbung gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozentpunkte, während KI-Assistenten um elf Punkte zulegen. Bei den Umfrageteilnehmern ab 50 Jahren steigt die Nutzung von KI-Assistenten von 26 auf 48 Prozent, während die Relevanz klassischer Werbung mit 75 Prozent nahezu unverändert bleibt. Auch Deal-Websites und Social Media gewinnen in dieser Altersgruppe signifikant an Bedeutung.

Basis: Befragte, die sich bereits in den Tagen vor dem Black Friday über die verschiedenen Angebote informieren Letztlich bleiben Websites und Apps von Händlern und Marken mit 91 Prozent die wichtigsten Informationsquellen, gefolgt von Empfehlungen aus Familie, Freundes- oder Bekanntenkreis mit 74 Prozent. Im Auftrag von Pilot hatte das Forschungsinstitut Norstat im Zeitraum 9. bis 13. November dieses Jahres 1.036 Personen im Alter von über 18 Jahren online befragt.