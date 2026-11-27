Die Altvorderen des FC Bayern demontieren öffentlich den Ruf von Jamal Musiala. Im Umgang mit dem erkrankten Spieler fehlt ihnen jeder Anstand.

Die Altvorderen des FC Bayern demontieren öffentlich den Ruf von Jamal Musiala. Im Umgang mit dem erkrankten Spieler fehlt ihnen jeder Anstand. Ans Schachbrett haben sie ihn gesetzt und ihn als Genie bezeichnet.

Einen Größeren als Jamal Musiala kann es kaum geben – das war die Botschaft des Videos, das die Verantwortlichen des FC Bayern München im Februar 2025 anlässlich der Vertragsverlängerung mit dem damals 21-Jährigen veröffentlicht haben. Die Klubführung huldigte dem Spieler mit Statements zur Vertragsverlängerung.

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„Alle im Klub sind sehr, sehr glücklich über die Entscheidung von Jamal“, sagte Jan-Christian Dreesen dem Bayerischen Rundfunk damals. Sportvorstand Max Eberl betonte, wie stolz man beim FC Bayern sei, Musiala halten zu können. Und Sportdirektor Christoph Freund meinte: „Ich bin überzeugt davon, dass er in den nächsten Jahren den Weltfußball mit prägen wird.