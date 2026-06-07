Wie der Specht dank spezieller Schädel‑ und Halsstruktur bis zu 20 Schläge pro Sekunde aushält

Der Specht kann mit unglaublicher Schlagfrequenz gegen Baumstämme hämmern, ohne Schaden zu nehmen. Verstärkte Halswirbel, stoßdämpfende Schädelknochen, eine fast vollständige Gehirnfüllung und ein unter dem Gehirn liegender Schnabel ermöglichen es ihm, enorme Kräfte zu absorbieren. Das Hämmern dient der Nahrungssuche, Kommunikation und dem Bau von Nisthöhlen, von denen zahlreiche andere Arten profitieren.

Der Specht ist ein erstaunliches Beispiel für evolutionäre Optimierung: Er kann mit bis zu zwanzig Schlägen pro Sekunde gegen Baumrinde hämmern und dabei trotz der enormen Aufprallkräfte vollkommen unverletzt bleiben.

Seine Schlagkraft ist so groß, dass ein Mensch bei vergleichbarer Belastung sofort starke Kopfschmerzen bekommen würde, doch der Vogel verfügt über ein vollständig angepasstes Skelettsystem. Die Halswirbelsäule ist besonders verdickt, die Schädelknochen besitzen zusätzliche Verstärkungen und die Muskeln im Nacken sind äußerst kräftig. Kurz vor jedem Einschlag spannt der Specht unbewusst seine Halsmuskulatur, was einen großen Teil der Aufprallenergie absorbiert, bevor sie auf das Gehirn übertragen wird.

Im Inneren des Schädels befinden sich kleine, flexible Knochenstücke zwischen Schnabel und Augen, die wie Stoßdämpfer wirken und die Kräfte weiter zerstreuen. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist die nahezu fehlende Gehirn‑Flüssigkeit. Beim Menschen wirkt die Flüssigkeit bei einem Aufprall wie ein Pendel, das das Gehirn gegen die Schädelwand schlägt. Der Specht hingegen hat sein Gehirn fast vollständig vom Schädel ausgefüllt, sodass keine große Bewegung des Organs stattfindet.

Zudem liegt der Schnabel unter dem Gehirn, sodass die beim Hämmern entstehenden Kräfte zuerst auf die knöcherne Struktur und das darunterliegende Gewebe treffen, bevor sie überhaupt das Hirn erreichen. Diese Kombination aus verstärktem Schädel, spezieller Muskelspannungssteuerung und reduzierter Gehirn‑Schwimmigkeit macht das rhythmische Trommeln auf Bäumen zu einer sicheren Aktivität für den Vogel. Das Hämmern erfüllt jedoch nicht nur den Zweck, die Rinde zu lockern.

Durch das Schlagen lockt der Specht Insekten und deren Larven aus dem Holz, die er dann mühelos herauspickt. Gleichzeitig bohrt er Höhlen in den Stamm, die als Schlaf- und Nistplätze für ihn selbst und für zahlreiche andere Arten wie Eichhörnchen, Meisen oder den Wendehals dienen. Während leichtes Trommeln häufig der Kommunikation dient und insbesondere potenzielle Partnerinnen anlockt, signalisiert starkes Hämmern das Vorhandensein von Nahrung oder die Bereitschaft, ein neues Nest zu bauen.

In städtischen Gebieten kann das akustische Auftreten des Spechts jedoch auch zu Problemen führen, wenn er Hauswände angreift und Isolationsmaterial ausbohrt, was langfristig zu Feuchtigkeits- und Schimmelproblemen führen kann. Dennoch bleibt der Specht ein unverzichtbarer Akteur im Ökosystem, indem er Holz zersetzt, Insektenpopulationen reguliert und wertvollen Lebensraum für andere Tiere schafft





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Specht Anatomie Hämmern Nisthöhlen Ökosystem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schlupfwespen: Wie sie eingesetzt werden und gegen welche Schädlinge sie helfenDie Parasitoiden-Lebensweise und die spezielle Eiablage machen Schlupfwespen zu effektiven Gegenspielern bestimmter Schädlinge. Wie das funktioniert.

Read more »

„Die AfD wird zusammenfallen wie ein Soufflé“: Weimer will „Kulturkampf“ gegen die Rechtsaußen-ParteiIn Umfragen ist die AfD an CDU und SPD vorbeigezogen. Der parteilose Kulturstaatsminister ist trotzdem zuversichtlich, dass sich das Blatt bald wendet. Er ruft auf zum „Kulturkampf“ gegen Rechtsaußen.

Read more »

Missbrauchsfall gegen Bochumer Jugendtrainer: Wie Ermittler den Angeschuldigten überführtenSeit Januar sitzt der Jugenfußballtrainer in U-Haft. Aufgedeckt wurde der Fall durch einen anderen Kinderpornografie-Fall.

Read more »

Flipflops und Zehentrenner in der aktuellen Sommermode von Prada und Co. data-manual=titleDer Artikel beleuchtet den Wandel der Flipflops von Garten- zu Stadtmode und zeigt, wie Luxusmarken wie Prada und Designer wie Phoebe Philo das einfache Schuhwerk neu interpretieren.data-manual=googleTeaserText

Read more »