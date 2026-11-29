Andere würden sich ärgern, wenn der eigene Nachname von anderen ständig falsch ausgesprochen wird. Der Frankfurter Unternehmer Kaan Çağman ging in die Offensive.

Richtig ausgesprochen klingt Kaan Çağmans Nachname etwa wie »Tschahman«. Gehört hat der Frankfurter oft etwas anderes. »Bei den Behörden oder zum Beispiel im Wartezimmer hieß es ›Herr Kackmann, bitte‹ – und da mussten die Leute auch schmunzeln und lachen.

Und ich natürlich auch«, sagt Çağman, 34. Geärgert hat er sich nicht. Er hat eine Marke daraus gemacht. Seit Kurzem verkauft er Toilettenpapier, auf dessen Verpackung »Kackmann« steht.

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Eine fünfstellige Summe habe er investiert, sagt Çağman. Er baute einen Onlineshop auf, suchte Vertriebspartner und bestellte eine große Ladung Klopapier. Nebenbei führt er eine Reinigungsfirma. Der Einfall kam ihm vor rund einem Jahr, spontan.