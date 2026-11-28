Wie der VfL Osnabrück versucht, dem Abgrund dauerhaft zu entkommen
Der VfL Osnabrück ist nicht nur Rekordaufsteiger in die 2. Bundesliga, sondern auch deren Rekordabsteiger. Unter Trainer Timo Schultz soll nun endlich gelingen, woran die Niedersachsen seit Jahren arbeiten: der nachhaltige Klassenerhalt.
Die Fans des VfL Osnabrück sind ein stetes Auf und Ab gewöhnt. Der VfL Osnabrück ist nicht nur Rekordaufsteiger in die 2. Bundesliga, sondern auch deren Rekordabsteiger.
Unter Trainer Timo Schultz soll nun endlich gelingen, woran die Niedersachsen seit Jahren arbeiten: der nachhaltige Klassenerhalt. Es ist nicht allzu lange her, da standen sie beim VfL Osnabrück vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Ostkurve der Bremer Brücke, Heimat der treuesten Fans, musste wegen akuter "Gefahr für Leib und Leben" erst gesperrt und wenige Tage später teilweise abgerissen werden.
Auch sportlich ging in dieser Zeit vieles zu Bruch: Als zunehmend hoffnungsloser Drittliga-Letzter rückte Ende 2024 der erstmalige Absturz in die Viertklassigkeit bedrohlich nah. Einen harten Cut, zwei Jahre und viele richtige Entscheidungen später scheinen diese dramatischen Zeiten weit weg zu sein. Denn die Osnabrücker empfangen heuteHannover 96 zum Samstagabendspiel des 13. Spieltags der 2.
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