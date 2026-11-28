Der VfL Osnabrück ist nicht nur Rekordaufsteiger in die 2. Bundesliga, sondern auch deren Rekordabsteiger. Unter Trainer Timo Schultz soll nun endlich gelingen, woran die Niedersachsen seit Jahren arbeiten: der nachhaltige Klassenerhalt.

Von Torben Siemer28.11.2026 | 08:31 UhrDer VfL Osnabrück ist nicht nur Rekordaufsteiger in die 2. Bundesliga, sondern auch deren Rekordabsteiger. Unter Trainer Timo Schultz soll nun endlich gelingen, woran die Niedersachsen seit Jahren arbeiten: der nachhaltige Klassenerhalt.

Es ist nicht allzu lange her, da standen sie beim VfL Osnabrück vor den Trümmern ihrer Existenz. Die Ostkurve der Bremer Brücke, Heimat der treuesten Fans, musste wegen akuter "Gefahr für Leib und Leben" erst gesperrt und wenige Tage später teilweise abgerissen werden. Auch sportlich ging in dieser Zeit vieles zu Bruch: Als zunehmend hoffnungsloser Drittliga-Letzter rückte Ende 2024 der erstmalige Absturz in die Viertklassigkeit bedrohlich nah.

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Einen harten Cut, zwei Jahre und viele richtige Entscheidungen später scheinen diese dramatischen Zeiten weit weg zu sein. Denn die Osnabrücker empfangen heuteHannover 96 zum Samstagabendspiel des 13. Spieltags der 2. Bundesliga - und könnten mit einem Heimsieg in der Tabelle an den Gästen vorbeiziehen, die ursprünglich den Aufstieg als Saisonziel ausgerufen hatte.