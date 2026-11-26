Verletzte Menschen, kaputte Autos - eine akute Psychose soll Auslöser der chaotischen Fahrt kurz vor Weihnachten 2025 in Gießen gewesen sein. Kommt der Beschuldigte dauerhaft in die Psychiatrie?

Verletzte Menschen, kaputte Autos - eine akute Psychose soll Auslöser der chaotischen Fahrt kurz vor Weihnachten 2025 in Gießen gewesen sein. Kommt der Beschuldigte dauerhaft in die Psychiatrie?

Gießen - Eine chaotische Fahrt durch die Gießener Innenstadt mit mehreren Verletzten hat vor knapp einem Jahr für Entsetzen in der mittelhessischen Stadt gesorgt. Jetzt soll in einem sogenannten Sicherungsverfahren das Urteil gegen den Autofahrer fallen, der laut psychiatrischem Gutachter zum Tatzeitpunkt eine akute Psychose hatte. Die Staatsanwaltschaft hält den Mann für gefährlich und will seine dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie erreichen. Das Urteil wird im Tagesverlauf erwartet.

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Sie ereignete sich am frühen Abend des 22. Dezember unweit des Gießener Weihnachtsmarktes in der zum Tatzeitpunkt äußerst belebten Innenstadt. Mit Hilfe von Zeugenaussagen konnte der Ablauf der Fahrt während des knapp dreimonatigen Prozesses vor dem Gießener Landgericht minutiös rekonstruiert werden. So soll der Mann, der nicht vorbestraft ist, zunächst mit hoher Geschwindigkeit mit einem ersten Auto zusammengestoßen sein.