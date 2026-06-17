Wie Donald Trump beim WM-Finale 2026 den Pokal überreichen soll

Berichten zufolge plant die Fifa, dass US-Präsident Donald Trump beim Finale der Fußball-WM 2026 den Siegestrunk an den Kapitän der Gewinnermannschaft übergibt. Eine Wiederholung eines ähnlichen Vorfalls bei der Club-WM wird erwartet.

Der amerikanische Präsident Donald Trump soll beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 den Siegestrunk an den Kapitän der gewinnenden Mannschaft überreichen. Diese Information stammt vom englischen Sport radiosender talk SPORT . normalerweise erfolgt die Übergabe des WM-Pokals durch den Fifa -Präsidenten gemeinsam mit Vertretern des Gastgeberlandes.

Da die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen wird, wären das neben Trump auch Claudia Sheinbaum aus Mexiko und Mark Carney aus Kanada. Quellen zufolge hat Fifa-Präsident Gianni Infantino Trump die Entscheidung überlassen, ob er nach der Pokalübergabe auf der Bühne bleibt oder nicht. Es wird jedoch erwartet, dass Trump anwesend sein wird.

Diese Entwicklung steht im Zusammenhang mit einem früheren Vorfall: Bei derClub-WM 2025 in den USA, die von Trump besucht wurde, überreichte Infantino den Pokal persönlich, und Trump blieb nach der Übergabe auf der Bühne, was für Verwirrung unter den Spielern sorgte. Chelsea-Kapitän Reece James zeigte sich damals überrascht, da ihm gesagt worden war, Trump würde den Pokal überreichen und dann gehen. Stattdessen blieb Trump und feierte mit.

Nun könnte es bei der WM 2026 zu einer ähnlichen Szene kommen, was aufgrund der politischen Symbolik und der historischen Bedeutung des Events als bemerkenswert gilt. Der Vorfall zeigt, wie eng die Verbindung zwischen Sport und Politik unter der Ägide von Infantino geworden ist, und wirft Fragen nach der protokollarischen Tradition bei großen Sportereignissen auf. Der WM-Finale 2026 findet im MetLife Stadium in East Rutherford statt, und die Trophäe wird dem frisch gekürnten Weltmeister überreicht.

Die Beteiligung Trumps an der Siegerehrung unterstreicht den Wunsch der Fifa nach einer engen Zusammenarbeit mit der US-Regierung, insbesondere in einem Land, das als wichtiger Markt für den Fußball gilt. Gleichzeitig könnte die öffentliche Reaktion auf die politische Präsenz gemischt sein, da Sportveranstaltungen oft als Plattform für politische Statements genutzt werden. Die genauen Modalitäten und das offizielle Protokoll sind bisher nicht von der Fifa bestätigt worden, doch die Berichte deuten auf eine klare Tendenz hin.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Sportgroßereignisse zunehmend zu politischen Bühnen werden, und wie Verbände wie die Fifa politische Akteure einbeziehen, um globale Aufmerksamkeit und Unterstützung zu generieren





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