Wie ein Bart während eines Streiks entstand und zum Star Trek-Icon wurde

Jonathan Frakes über die Entstehung von William Rikers Bart in "Star Trek: The Next Generation" - eine spontane Entscheidung während eines Autorenstreiks, die durch Gene Roddenberrys Zustimmung zum dauerhaften Markenzeichen wurde.

Jonathan Frakes , bekannt aus der Science-Fiction-Serie " Star Trek : The Next Generation ", hat eine amüsante Hintergrundgeschichte über das ikonische Merkmal seiner Figur William Riker preisgegeben: den Bart .

Während der ersten Staffel war Riker noch glatt rasiert, doch in der zweiten Staffel erschien Frakes plötzlich mit einem Vollbart, der schnell zum unverwechselbaren Markenzeichen wurde. Diese Veränderung geht auf einen Autorenstreik und eine darauffolgende Besprechung mit Schöpfer Gene Roddenberry zurück. Frakes erzählt, dass er den Streik genutzt habe, um sich den Bart wachsen zu lassen, weil er sich eigentlich ungern rasiere. Bei einem Treffen mit Roddenberry und anderen Produzenten sei der Bart positiv aufgefallen.

Roddenberry habe ihn als "nautisch" bezeichnet und einen "bizarren Bartschneidewettbewerb" unter den Produzenten ausgelöst, bei dem es um Länge und Form ging. Letztlich setzte sich der dekorative Look durch, und der Bart blieb - sehr zum Gefallen von Frakes' Frau und Fans. Die Serie selbst hatte in den Anfangsjahren durchaus ihre Schwierigkeiten. Nicht nur der Einfluss Gene Roddenberrys, der seine kreative Kontrolle auch durch nächtliche Manipulationen an Drehbüchern sicherte, sorgte für Probleme.

Auch der Wechsel im Produktionsteam nach dem Autorenstreik und die Verkürzung der zweiten Staffel auf 22 Episoden prägten diese Phase. Hinzu kam die kontroverse Amtszeit von Maurice Hurley als Showrunner, der unter anderem den Streit mit Darstellerin Gates McFadden (Dr. Beverly Crusher) eskalieren ließ und zu ihrer Entlassung führte. Erst später fand "Star Trek: The Next Generation" zu seiner legendären Form und etablierte mit Figuren wie Picard, Riker und Worf einige der bekanntesten Charaktere des Franchise.

Aus heutiger Perspektive ist Rikers Bart nicht mehr wegzudenken. Er wurde zu einem visuellen Symbol, das die Figur über die Serie hinaus in Filmen und anderen Medien begleitete. Die spontane Entstehung während eines Streiks und die anschließende Billigung durch Roddenberry illustrieren, wie unvorhergesehene kreative Entscheidungen manchmal prägende Züge hervorbringen können. Gleichzeitig zeigt die Geschichte, wie studiointerne Dynamiken und persönliche Vorlieben das äußere Erscheinungsbild einer Figur langfristig verändern können.

Jonathan Frakes selbst äußert sich rückblickend zufrieden über diese Entwicklung, die aus einer simple Abneigung gegen das Rasieren hervorging und nun als kultiges Detail gilt





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