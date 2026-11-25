Eine Frau verbringt acht Jahre in einer toxischen Ehe. Der Albtraum beginnt nach zwei Monaten – die Spätfolgen der narzisstischen Beziehung währen lange.

Acht Jahre lebte eine Frau in einer Ehe voller Manipulation und psychischer Gewalt. Erst eine Selbsthilfegruppe ermöglichte ihr den Ausbruch. Ich liege im Bett und halte mir die Ohren zu.

Tränen laufen unkontrolliert und lautlos über mein Gesicht. Ich versuche, die Worte nicht durchdringen zu lassen. Mit der Zeit habe ich gelernt, dass Widerspruch nur zu heftigerenDer, der mich da anschreit, ist mein Ehemann. Worum es genau geht, weiß ich nicht mehr.

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Vermutlich habe ich die Wohnung mal wieder nicht gründlich genug geputzt, die Wäsche nicht korrekt aufgehängt, einen Mann gegrüßt oder sonst irgendwo irgendwas falsch gemacht. In seinen Augen zumindest. Jetzt liege ich hier und lasse mir Dinge sagen, die schwer zitierfähig sind. Ich habe mich häufig gefragt, wie ich in eine solche Situation geraten konnte.

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Warum ich mir all das gefallen lasse. Mensch, du bist doch immer eine selbstbewusste, starke Frau gewesen. Ich bin die, die um Rat gefragt wird, die lebensfroh ist und andere so gern zum Lachen bringt. Heute weiß ich, dass er mich durch Manipulation abhängig von sich gemacht hat, wie von einerSie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert.

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