'Tracker'-Star Justin Hartley spricht zum Start der vierten Staffel über die Entstehung der Serie und die Herausforderungen seiner Rolle.

, 49, nach "This Is Us" einen weiteren Serienerfolg gelandet. Am 2. Dezember startet die erste Staffel bei Disney TV und damit erstmals im deutschen Free-TV.

Einen Tag nach seiner Umbenennung von Disney Channel zeigt der Sender ab 20:15 Uhr eine Doppelfolge. Die neue vierte Staffel können Fans bereits ab 25. November bei Disney+ streamen. Hartley verkörpert Colter Shaw, einen Einzelgänger, Überlebenskünstler und professionellen Fährtenleser, der quer durch die USA reist, um Vermisste aufzuspüren und rätselhafte Fälle aufzuklären.

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Auch an der Entwicklung der Serie war der Schauspieler maßgeblich beteiligt. Der Grundstein für "Tracker" wurde bei einer privaten Feier gelegt.

"Ich habe die Idee in meinem Garten vorgestellt", erinnert sich Hartley immit der Nachrichtenagentur spot on news. Schon damals stand fest, dass er nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern auch als ausführender Produzent an dem Projekt mitwirken würde. Nach seinem Erfolg als Kevin Pearson in der preisgekrönten Serie "This Is Us" wollte Hartley bewusst eine andere Seite von sich zeigen. Entscheidend sei für ihn jedoch gewesen, ein Projekt zu finden, für das er sich wirklich begeistern könne.

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"Ich wollte etwas, dem ich mich voll und ganz widmen und in das ich all meine Energie stecken konnte. Und 'Tracker' war genau das.

"Die beiden Figuren könnten unterschiedlicher kaum sein: Während Kevin immer wieder mit Selbstzweifeln rang und seinen Gefühlen freien Lauf ließ, ist Colter deutlich verschlossener und macht seine inneren Konflikte weitgehend mit sich selbst aus. Eine Tragödie in seiner Kindheit und die vielen unbeantworteten Fragen zu seiner Familiengeschichte lassen ihn bis heute nicht los. Zugleich nutzt er laut Hartley diesen Schmerz als Antrieb, um in seinem Leben voranzukommen. Beide Rollen sind für Hartley mit ganz unterschiedlichen schauspielerischen Herausforderungen verbunden.

"Egal, ob man alles rauslässt oder in sich hineinfrisst - am Ende des Drehtags ist man trotzdem erschöpft", erklärt er. "Colter ist deutlich stoischer, und diese ganze Last still zu tragen, fordert eben auf eine andere Art ihren Tribut. "Jeden Freitag wirft unser Glam-WG-Team einen ganz persönlichen Blick auf die Woche mit den Stars - lesen Sie diese Storys exklusiv nur per Mail! Und gewinnen Sie als neue Abonnentin vielleicht ein Ticket für unseren ausverkauften Style Day im Dezember.

Gerade die emotionale Tiefe seiner Figur ist für Hartley auch entscheidend für die Wirkung der Actionszenen. Nur wenn die Zuschauer verstünden, was Colter durchmache und was in ihm vorgehe, würden sie auch in gefährlichen Situationen mit ihm mitfiebern.

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"Für mich steht und fällt am Ende alles mit der Figur. "Auch körperlich verlangt ihm die Rolle einiges ab. Regelmäßiges Training gehört für Hartley deshalb zum Arbeitsalltag. Doch auch persönlich profitiert der Schauspieler davon.

"Zum Glück habe ich schon immer gern trainiert, für mich ist das wie ein mentaler Reset. "Rund 40 Minuten lang blende er dabei alles um sich herum aus und konzentriere sich ausschließlich darauf, sich selbst zu fordern. Vollkommen zufrieden sei er nach dem Training allerdings selten, weil er stets das Gefühl habe, noch mehr leisten zu können. Dennoch genießt er diese Zeit für sich: "Für mich hat das Training fast etwas Therapeutisches. "