Wie eine LinkedIn-Nachricht Robert Lopes vom irischen U-Nationalspieler zum WM-Teilnehmer mit Kap Verde machte

Die bemerkenswerte Geschichte von Robert Lopes zeigt, dass man auch unerwartete Nachrichten auf Business-Netzwerken ernst nehmen sollte. Eine zunächst ignorierte Kontaktaufnahme auf LinkedIn führte den ehemaligen irischen Jugendnationalspieler überraschend zum kapverdischen Nationalteam und schließlich zur WM, wo er mit Kap Verde sensationell gegen Spanien punktete.

Robert Lopes war ursprünglich in Irland verankert und dort als U-Nationalspieler aktiv. Eine direkte Nachricht auf LinkedIn führte ihn jedoch zu den kapverdischen Inseln und veränderte seine Karriere dramatisch.

Diese außergewöhnliche Geschichte unterstreicht, wie wichtig es ist, Nachrichten sorgfältig zu prüfen - selbst auf Plattformen wie LinkedIn. Hätte er die erste Nachricht, die ihm den Zugang zum kapverdischen Fußball-Nationalteam öffnete, einfach ignoriert, wäre ihm die WM-Sensation des Neulings gegen Rückblick: Lopes, Spitzname "Pico" und ehemaliger U19-Nationalspieler Irlands, arbeitete als Bankberater und spielte nur noch nebenbei Fußball. Erst 2017, als ihm die Shamrock Rovers aus Dublin eine Chance boten, wurde er Profi.

Und plötzlich landete eine Nachricht in seinem LinkedIn-Postfach, die seine Laufbahn dramatisch verändern sollte. Das Problem? Die Anfrage des damaligen Trainers des kapverdischen Teams erreichte Lopes auf Portugiesisch, "eine Sprache, die ich damals nicht konnte", wie er verriet. Er dachte an eine Spam-Nachricht und ignorierte sie.

Neun Monate später erhielt Lopes eine weitere Nachricht, diesmal auf Englisch, in der ihn Coach Rui Aguas erneut kontaktierte. Daraufhin ließ er sich die vorherige Nachricht übersetzen.

"Im Grunde hieß es dort: 'Wir suchen neue Spieler für den Kader von Kap Verde. Hättest du Interesse, für Kap Verde zu spielen?

'" Er sagte sofort zu. 2019 spielte Lopes erstmals für das Heimatland seines Vaters. Schon die Qualifikation mit Kap Verde für eine WM glich einer Sensation. Der Punktgewinn beim Debüt auf der größtmöglichen Bühne gegen Spanien übertraf für Lopes alles - "LinkedIn" sei Dank





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