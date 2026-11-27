Trainer Mauro Lustrinelli steht bei Union vor dem Aus. Wird der Schweizer tatsächlich entlassen, könnten die Köpenicker auf eine Doppelspitze setzen.

Christopher Trimmel spielt bei Union sportlich gerade keine Rolle, treibt dafür seine Trainer-Ausbildung voran. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen1.

FC Union Berlin womöglich zum Schlechten wendet, hatten sie vor 25 Jahren eine Idee. Es war Rosenmontag, in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt quasi der höchste Feiertag, als Manager Christian Heidel beim FSV Mainz 05 eine schwere Entscheidung treffen musste. Die Lage beim damaligen Zweitligisten war trostlos, sportlich deprimierend, weil nach einer Niederlage gegen die Spvgg Greuther Fürth und etlichen Rückschlägen zuvor der Abstieg in die Regionalliga schon vorprogrammiert schien.

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Cheftrainer Eckhard Krautzun, so viel war schnell klar, würde seinen Hut nehmen müssen. Die große Frage, die sich Heidel allerdings stellte: Wer sollte es danach besser machen? Ein Trainer aus dem eigenen Nachwuchs bot sich nicht an. Ein Feuerwehrmann, einer, der den sportlichen Brand löscht, die Mannschaft aber perspektivisch nicht weiterentwickeln kann, schied für den Manager aus.