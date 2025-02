Wie Elon Musk mit Memes Politik Macht

Elon Musks Verwendung von Memes in der Politik, insbesondere im Zusammenhang mit seiner neuen Rolle im „DOGE Service“ und der Sparinitiative des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, wird untersucht.

Frösche, DOGE und Gamersprache: Wie Milliardär Elon Musk mit Memes Politik macht\Gabel und Löffel als politische Botschaft, ein Hund als Logo einer Kryptowährung – rund um den US-Milliardär Elon Musk kursieren zahlreiche Memes . Ein Leitfaden. Frösche, Eichhörnchen und Elon Musk , der ein Waschbecken ins Oval Office schleppt: Nach wenigen Wochen im Amt kursieren im Internet zahlreiche Memes , also Bilder mit meist sarkastischer Natur.

Der reichste Mensch der Welt bringt ein extrem Online-lastiges Vokabular in die Bundesregierung ein, während sein „DOGE Service“ die Ausgaben und die Mitarbeiterzahl der Behörden dezimiert. Viele der Bilder und Referenzen, die Musk auf der Social-Media-Plattform X teilt, wirken für Außenstehende unsinnig. Einige stammen aus obskuren Ecken der rechten Online-Kultur. Unabhängig davon, ob Sie Musks Eingriffe in die Bundespolitik unterstützen oder nicht – es könnte für das Verständnis der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump hilfreich sein, seine Memes zu kennen. Von Doge, „Fork on the road“ bis zu Wir bringen es Ihnen bei.\Donald Trump hat es geschafft. Der 45. Präsident der USA ist auch der 47. Der 78-Jährige hat das Rennen gegen Kamala Harris am 5. November 2024 gewonnen und ist im Januar 2025 ins Weiße Haus eingezogen. Wie wirkt sich das auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Welche Politik wird der neue Präsident verfolgen? Erleben Sie die Entwicklungen der US-Politik hautnah aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: von Musks US-amerikanischem DOGE-Dienst, der die Bundesausgaben drastisch senkt, steht für „Department of Government Efficiency“ (Ministerium für Regierungseffizienz). Es ist auch eine Anspielung auf „Doge“, eine Online-Variante von „Dog“, die ursprünglich mit Bildmemes eines knuddeligen Shiba Inu namens Kabosu in Verbindung gebracht wurde. Der Begriff und das Bild sind heute vor allem für Dogecoin bekannt, eine Kryptowährung mit einem Shiba als Maskottchen. Musk scheint nicht offiziell damit zu tun zu haben, obwohl er sie im Laufe der Jahre oft erwähnt hat. Im Jahr 2021 bezeichnete er sich selbst als Dogefather und im Jahr 2022 begann Tesla, die Währung als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 36 Milliarden US-Dollar in dieser Woche ist Dogecoin das ursprüngliche und wertvollste Meme-Coin, ein Begriff für digitale Token, die hauptsächlich gehandelt werden, um aus Witzen oder Online-Begeisterung Kapital zu schlagen. Kurz nach seinem Wahlsieg kündigte Trump an, dass Musk und sein Mitunternehmer Vivek Ramaswamy das Department of Government Efficiency „DOGE“ leiten würden, eine neue Kommission, die Staatsausgaben senken soll. Ramaswamy hat sich inzwischen zurückgezogen, um für das Amt des Gouverneurs von Ohio zu kandidieren, wodurch Musk mehr Macht über die Sparmaßnahmen erhält. Musks Projekt hat ein eigenes Meme-Coin inspiriert, die eine Marktkapitalisierung von etwa 39 Millionen US-Dollar hat und laut DogeGov.com die Mission hat, „das Bewusstsein für Staatsausgaben und Überregulierung zu schärfen“. Musk und eine DOGE-Sprecherin reagierten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.





