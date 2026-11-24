Pete Best spielte bis kurz vor dem Durchbruch bei den Beatles. Heute blickt er deutlich gelassener auf den Rauswurf zurück.

Pete Best spielte bis kurz vor dem Durchbruch bei den Beatles. Heute blickt er deutlich gelassener auf den Rauswurf zurück. Paul, John, George und Pete: Beinahe hätten die Beatles in einer anderen Besetzung Geschichte geschrieben.

Der große Ruhm blieb einem jedoch verwehrt. , 86, war es ein Glücksfall, für Best eine schmerzhafte Nachricht. Der Drummer verpasste eine Weltkarriere, acht Grammys und die Anerkennung als Mitglied der erfolgreichsten Band - und das alles nur knapp. An seinem 85.

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Geburtstag kann der fünfte Beatle gelassener auf alles zurückblicken. Das war nicht immer so. und seine damalige Band The Quarrymen regelmäßig spielten. Best stand mit seiner eigenen Gruppe The Black Jacks auf der Bühne und lernte dabei auch kennen.

Als die drei Musiker 1960 für ihre neue Band einen Schlagzeuger suchten, bot McCartney ihm den Platz kurzerhand am Telefon an.1962 schien der große Durchbruch zum Greifen nah. In London nahmen die Beatles ihre erste Single "Love Me Do" auf. Doch noch vor der Veröffentlichung musste Best gehen. Warum, ist bis heute nicht geklärt.

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Er sei kein guter Schlagzeuger gewesen, zu schüchtern, zu gutaussehend oder habe nicht zur Gruppe gepasst - es kursierten viele Gerüchte. Eine Erklärung habe er nie bekommen,ihn an.

"Pete, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Die Jungs wollen, dass du gehst, und es ist bereits alles geregelt", erinnerte sich Best 2018Jeden Freitag wirft unser Glam-WG-Team einen ganz persönlichen Blick auf die Woche mit den Stars - lesen Sie diese Storys exklusiv nur per Mail! Und gewinnen Sie als neue Abonnentin vielleicht ein Ticket für unseren ausverkauften Style Day im Dezember. Es habe ihn verletzt, dass Lennon, McCartney und Harrison nicht selbst mit ihm gesprochen hatten.

Auch danach sei er ihnen begegnet, ohne dass einer das Gespräch gesucht hätte.

"Sie haben mir viel Leid, Kummer und finanzielle Schwierigkeiten bereitet", erzählte er 1982 in der Talkshow vonNachdem er ersetzt worden war, spielte Best zunächst in der Band von Lee Curtis. Nach dessen Ausstieg machte die Gruppe unter dem Namen Pete Best Combo weiter. Daneben versuchte sich Best als Solokünstler und veröffentlichte Alben wie "Best of The Beatles". Von dem Ruhm, den seine ehemaligen Bandkollegen genossen, konnte er jedoch nur träumen.

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Die Enttäuschung ging auch an Best persönlich nicht spurlos vorbei. Nach einem Suizidversuch zog er sich für rund 20 Jahre weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Erst Ende der 1980er Jahre wagte er mit einer neu gegründeten Pete Best Band einen Neuanfang. 1995 holte ihn seine Zeit bei den Beatles ein, jedoch im positiven Sinn. Auf dem Kompilationsalbum "Anthology 1" veröffentlichten die Musiker auch Aufnahmen aus ihrer frühen Zeit mit Best.

Damit wurde er zumindest musikalisch wieder als Teil der Bandgeschichte anerkannt und profitierte erstmals finanziell von seiner Zeit bei den Beatles. Er wurde mit "fast einer Million" entlohnt,Bis 2025 stand Best mit seiner eigenen Band auf der Bühne. Als er schließlich seinen Rückzug aus dem Musikgeschäft bekannt gab, dürften sich manche Beatles-Fans an seinen damaligenerinnert gefühlt haben: Wieder wurde die Nachricht von jemand anderem verkündet. Diesmal ließ Best seinen Halbbruder Roag die Nachricht überbringen.

"Mein Bruder Pete Best hat heute bekannt gegeben, dass er sich aus öffentlichen Auftritten und der Zusammenarbeit mit der Band zurückzieht",Ob er sich inzwischen auch persönlich mit den Beatles versöhnt hat, bleibt offen. Im Laufe der Jahre sprach Pete Best allerdings zunehmend versöhnlicher über den Rauswurf. 2020 fragte ihn die "Irish Times", ob er Paul McCartney vergeben habe.

"Es gibt nichts, was ich ihm verzeihen müsste", antwortete Best. Die Beatles hätten damals eine Entscheidung getroffen, mit der sie ihre eigene Zukunft sicherten. Wäre er an ihrer Stelle gewesen, hätte er vielleicht genauso gehandelt. Natürlich hätten sie ihm die Nachricht anders überbringen können. Doch er "mache ihnen keine Vorwürfe".