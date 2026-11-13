Wie es den Stars von Unser lautes Heim heute geht

Ein Blick auf das Leben der Darsteller von Unser lautes Heim. Von Kirk Camerons religiösem Engagement bis zu Alan Thickes früherem Tod erfahren Sie alles über die Zukunft der TV-Familie.

Die US-amerikanische Comedy-Serie Unser lautes Heim zählte in den 1980er und 1990er Jahren zu den beliebtesten Fernsehfamilien der Welt. Für einige der Darsteller markierte die Kultserie den Startpunkt einer langjährigen Karriere, während sie für andere den bis heute größten Erfolg in ihrer Biografie darstellt. Die Wege der Schauspieler sind nach dem Ende der Dreharbeiten deutlich divergiert und reichen von religiöser Tätigkeit über Regiearbeiten bis hin zu tragischen Lebensenden.

Kirk Camerons religiöses Engagement

Kirk Cameron wurde als ältester Sohn der Familie, Mike Seaver, zum Teenie-Star. Schon während der Laufzeit der Serie wandte er sich verstärkt dem christlichen Glauben zu. Nach dem Ende der Produktion spielte er vorrangig in religiösen Projekten mit, darunter die Filmreihe Left Behind. Heute steht die Religion im Mittelpunkt seiner beruflichen Arbeit. Cameron produziert christliche Filme und Serien, schreibt Bücher und moderiert mit dem "The Kirk Cameron Show" einen eigenen Podcast.

Also read Wie viel teurer ist unser Leben wirklich geworden?

Privat ist Kirk Cameron seit 1991 mit seiner Schauspielkollegin Chelsea Noble verheiratet. Noble spielte in der Originalserie die Freundin seiner Figur, Kate McDonald. Das Ehepaar hat sechs gemeinsame Kinder und ist inzwischen sogar Großeltern geworden. Cameron hat sich also ein sehr privates und religiös geprägtes Leben aufgebaut, das stark von den Werten seines Glaubens geleitet wird.

Alan Thicke und Joanna Kerns Lebenswege

Alan Thicke blieb der Schauspielerei auch nach seiner Rolle als Familienvater Jason Seaver treu. Er übernahm zahlreiche Gastrollen im Fernsehen und war dabei unter anderem in verschiedenen Serien zu sehen. Parallel dazu arbeitete er weiter als Moderator und Komponist. Sein Sohn ist der berühmte R&B-Musiker Robin Thicke. Tragisch endete Thickes Karriere und Leben im Jahr 2016, als er im Alter von 69 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts verstarb.

Advertisement

Johanna Kerns alias Maggie Seaver zog es nach der Serie hingegen zunehmend hinter die Kamera. Auch wenn sie gelegentlich noch als Schauspielerin auftrat, arbeitete sie fortan vor allem als TV-Regisseurin. Sie inszenierte verschiedene Episoden zahlreicher Erfolgsserien. Damit wandte sich Joanna Kerns einer anderen Seite des medialen Geschehens zu und wurde zur Macherin hinter den Kulissen, anstatt weiterhin vor der Kamera zu stehen.

Tracey Gold und Jeremy Miller nach der Serie

Tracey Gold spielte in Unser lautes Heim die ehrgeizige Tochter Carol Seaver. Danach war sie vor allem in Fernsehfilmen zu sehen. Sie kehrte für zwei Reunion-Filme sogar als Carol zurück, bevor sie das Schauspielgeschäft verließ. Im Jahr 2016 hängte Tracey Gold die Schauspielerei endgültig an den Nagel. Heute spricht sie offen über ihre frühere Magersucht und klärt als ehemalige Betroffene öffentlich über Essstörungen auf. Sie ist verheiratet und hat mit ihrem Ehemann vier gemeinsame Söhne.

Jeremy Miller war nach seiner Rolle als Ben Seaver nur noch unregelmäßig in kleineren Film- und TV-Rollen zu sehen. Neben der Schauspielerei machte er seine Leidenschaft fürs Kochen zum Beruf und arbeitete zeitweise als Privatkoch und Caterer. Privat durchlebte Miller allerdings schwere Jahre. Lange Zeit kämpfte er mit einer Alkoholsucht und sprach später offen darüber, wie sehr seine Abhängigkeit sein Leben und das seiner Familie belastete. Nach einer erfolgreichen Behandlung engagierte er sich selbst für Menschen mit Suchtproblemen.

Ashley Johnson und Leonardo DiCaprios Kurzauftritt

Ashley Johnson gehörte ab der sechsten Staffel zum Hauptcast. Sie war gerade einmal sechs Jahre alt, als sie als Nesthäkchen Chrissy zur Serie stieß. Auch nach Unser lautes Heim ist Johnson weiterhin als Schauspielerin tätig und übernahm vor allem kleinere Rollen in verschiedenen TV- und Kinoproduktionen. Heute dürften vor allem viele Gaming-Fans ihre Stimme kennen, denn sie spielte Ellie in der Videospielreihe The Last of Us.

Advertisement

In der siebten und letzten Staffel spielte dann auch noch ein gewisser Leonardo DiCaprio den Jugendlichen Luke Brower. Dieser wurde von den Seavers adoptiert und so ein Teil der Familie. Schon wenige Jahre später gelang DiCaprio mit weiteren Filmen der endgültige Durchbruch zum Weltstar. Im Laufe seiner Karriere stand er für Kult-Regisseure wie Steven Spielberg, Quentin Tarantino und Martin Scorsese vor der Kamera. Sein Auftreten in Unser lautes Heim gilt heute als eine seiner frühen Rollen, die den Beginn einer internationalen Karriere markierte.