Chris Lindsay kennt das Web-Business aus dem Effeff. Hier wendet er sich an alle Marketer und zeigt, wie sie im Netz agieren sollten, warum Bots verstärkt ihre Websites besuchen – und was ein CEO zum Thema KI hören will.

Chris Lindsay kennt das Web-Business aus dem Effeff. Hier wendet er sich an alle Marketer und zeigt, wie sie im Netz agieren sollten, warum Bots verstärkt ihre Websites besuchen – und was ein CEO zum Thema KI hören will.

Die bekannten Herausforderungen bleiben: Wer vor fünf Jahren für das Marketing verantwortlich war, ist heute immer noch mit den gleichen Problemen konfrontiert. Er verantwortet die Marke, die Pipeline und das Erlebnis, das Kunden haben, wenn sie seinem Unternehmen begegnen. Das Marketing muss seinen Beitrag zum Umsatz belegen, Budgetprüfungen überstehen, den eigenen Platz am Tisch der Entscheider behaupten und eine produktive Zusammenarbeit mit dem Vertrieb pflegen. Neu aber ist: Das Umfeld hat sich verändert.

Also read Insekten im Weihnachtsbaum: Wie häufig kommen sie vor und wie wird man sie wieder los?

Neu ist zudem die Aufgabe, KI einzusetzen, ohne Kontrolle oder Glaubwürdigkeit zu verlieren. Es gilt Schritt zu halten, während die Regeln der Auffindbarkeit neu geschrieben werden. Laut einer Expertise des US-amerikanischen Marktforschungsunternehmens Gartner vom Februar 2026 halten nur 15 Prozent der CEOs ihre Marketingverantwortlichen für KI-kompetent. Dabei ist KI längst Alltag – auch im deutschen Marketing.

Laut einer Bitkom-Befragung lässt bereits mehr als die Hälfte der Unternehmen generative KI einen erheblichen Teil der kreativen Marketingarbeit erledigen. Mit anderen Worten: Viele CEOs sind noch nicht überzeugt, dass ihr Marketing eine glaubwürdige KI-Strategie hat. Genau diese Lücke gilt es, nun zu schließen. Der Autor Chris Lindsay ist Leiter des EMEA-Marketings bei der Agentur Webflow und für Digital Experience sowie KI-Transformation verantwortlich.

Advertisement

Lindsay unterstützt Unternehmen dabei, ihre Wachstumsziele in skalierbare geschäftliche Erfolge umzusetzen. In den vergangenen 25 Jahren hat er bei globalen Technologieunternehmen Bereiche wie Wachstum, Marketing, digitale Transformation und Markteinführung geleitet und dabei Führungspositionen in den Bereichen Technik, Produktentwicklung, allgemeines Management sowie Marketing bekleidet. Ein Vierteljahrhundert lang lautete die Antwort auf die Frage „Wer besucht unsere Website?

“: Es ist ein Mensch. Doch der nächste Besucher ist das womöglich nicht. Die Agentur Webflow hostet mehr als 300.000 Kundenwebseiten und hat damit einen Einblick, den nur wenige haben. Wir haben den Traffic unserer Enterprise-Kunden von Januar bis August 2026 ausgewertet.

Der Bot-Traffic ist seit Januar um 61 Prozent gestiegen, und bei Zugriffen über Suche und Social Media kommt inzwischen fast auf jeden menschlichen Besuch ein Bot-Besuch. Man könnte daraus schließen, dass das Web zu einem Ort für Maschinen wird. Doch die Besuche von Menschen wuchsen noch schneller, um 79 Prozent. Das ist kein Austausch.

Es gibt zwei Zielgruppen, die bedient werden wollen. Auch die Wege, auf denen Besucher ankommen, verändern sich. Suche und Social Media haben in diesem Jahr Anteile am Referral-Traffic verloren. Verweise von KI-Assistenten erreichten im März ihren Höhepunkt, gingen über den Sommer zurück und haben sich bei etwa dem Doppelten des Januarwerts eingependelt.

Ihr Anteil ist noch klein, aber er wird nicht wieder verschwinden – und er unterschätzt den tatsächlichen Effekt vermutlich, weil die KI-Übersichten von Google als Suche gezählt werden. Wer weiterhin Besuche als wichtigste Kennzahl berichtet, berichtet eine Mischung aus Menschen und Maschinen, die sich kaum auseinanderhalten lässt. Die meisten Webseiten wurden für eine einzige Zielgruppe gebaut: einen Menschen am Laptop, der sie über die Suche gefunden hat.

Advertisement

Die nächste Generation muss für beide funktionieren – für den Menschen, der überzeugt werden will, und für die Maschine, die die Seite lesen, verstehen und die Marke korrekt wiedergeben soll. Vieles davon ist unspektakuläre Arbeit: Es geht um die Aktualisierung von Inhalten, eine klare Struktur und präzise Antworten. Vier Fragen lohnen sich. Wenn jede Änderung in einer Warteschlange landet, halten Sie mit keiner der beiden Zielgruppen Schritt.

Wie das in der Praxis funktionieren kann, zeigt der Ladenetzbetreiber Ionity: Seit dem Wechsel zu Webflow pflegen die Regionalteams ihre Inhalte selbst, für 20 weitere Märkte übernimmt dies eine KI-gestützte Übersetzung. Käufer bilden sich ihre Meinung zunehmend in einer KI-Antwort, bevor sie zu Ihnen kommen. Was Ihre Seiten aussagen und ob es aktuell ist, zählt deshalb mehr denn je. Besucher kommen mit einer bereits gefassten Meinung.

Eine generische Seite beginnt das Gespräch wieder von vorn. Je mehr Menschen und KI-Agenten an einer Webseite arbeiten, desto wichtiger werden Leitplanken – sie zählen ebenso viel wie das Tempo. Erst Governance erlaubt es, Ja zu diesem Tempo zu sagen: Sie wissen, wer was ändern darf und was geändert wurde. Eines lässt sich festhalten: Ihr Job hat sich nicht verändert.

Doch das Umfeld, das Sie erfolgreich macht, wird gerade neu geschrieben – und wer das als Erstes erkennt, hat eine Antwort parat. Wenn Ihr CEO Sie also das nächste Mal nach Ihrer KI-Strategie fragt: Könnten Sie erklären, wer – oder was – mit Ihrer Webseite interagiert und was das finanziell für das Unternehmen bedeutet? Interessiert daran, schneller voranzukommen, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren? Mehr dazu erfahren Sie