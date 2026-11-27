Die Nosferatu-Spinne kommt aus Südeuropa, mittlerweile gibt es sie in ganz Deutschland, auch in Bonn. Was ihr wissen solltet.

Die Nosferatu-Spinne aus Südeuropa breitet sich durch den Klimawandel auch in NRW und ganz Deutschland stark aus. Immer häufiger taucht sie in Wohnungen und Häusern auf.

Eine Nabu-Studie und ein Spinnen-Experte erklären, wie verbreitet die Art ist, wieso sie zubeißt und warum sie trotzdem für uns nützlich ist. Jetzt wo es kalt wird, kommen vermehrt Spinnen in die Wohnungen. Denn eins haben sie mit dem Menschen gemeinsam: Sie mögen es warm und trocken. Neuerdings ist da häufiger auch mal eine Nosferatu-Spinne dabei..

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" In den Tagen bekommt sie viele Nachrichten von Freunden aus Bonn, die ebenfalls eine Nosferatu-Spinne bei sich entdeckt haben. Bis vor ein paar Jahren waren die Tiere eine kleine Sensation, mittlerweile sind sie flächendeckend in Deutschland vertreten. Das hat der Nabu in einer großen Studie festgestellt. Die Nosferatu-Spinne ist größer als die meisten heimischen Spinnenarten.