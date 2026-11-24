Ein YouTuber bringt GTA 5 auf einer ATI Radeon HD 2350 mit 64 MB VRAM zum Laufen. Mit Tricks erreicht das Spiel 13 bis 20 fps, bleibt aber kaum spielbar.

warten, hat der Youtuber Budget-Builds Official ein kurioses Experiment gestartet. Er kramte eine alte ATI Radeon HD 2350 aus dem Jahr 2007 hervor, die mit gerade einmal 64 MB VRAM ausgestattet ist, und brachte damit GTA 5 zum Laufen.

Damit GTA 5 in der Legacy-Edition trotz des extrem niedrigen DDR2-Videospeichers funktionierte, musste der Bastler sich einiger Tricks bedienen. Nachdem er zunächst unter Windows 10 einen ersten Spielstart versucht hatte, der mit einer erreichten Leistung von 1 fps endete, passte er die Auflösung auf 240p an und deaktivierte die Schatten sowie Reflexionen. Doch das reichte nicht aus und GTA 5 lief nur mit 3 fps.

Also read Wie sich alle Stripclubs in GTA 6 unterscheiden – und welcher euch 1.000 Dollar kostet

Erst als er die LOD-Einstellungen anpasste, zu Windows 8 wechselte und mithilfe von MSI Afterburner den GPU-Takt von 400 auf 520 MHz anhob, erreichte er schließlich eine Bildrate von 13 bis 20 fps. Außerdem aktivierte er einen zusätzlichen Lüfter für die Kühlung der Grafikkarte, verwendete den Catalyst-Treiber 12.6 und griff auf eine ältere Version von GTA 5 zurück.

Das Ergebnis der Änderungen, die laut Angaben von Budget-Builds Official etwa einen halben Tag dauerten: GTA 5 ist auf der ATI Radeon HD 2350 mit 64 MB DDR2-Ram und DirectX 10 zwar lauffähig, aber nur bedingt spielbar. Denn der Speichermangel der GPU hat in dem Spiel, für das die Entwickler in der Legacy-Edition mindestens 1 GB an VRAM empfehlen , kuriose Auswirkungen. Viele Fahrzeuge werden im Spiel nämlich überhaupt nicht dargestellt.

Advertisement

Das führt dazu, dass beispielsweise Polizisten durch die Luft schweben und aus unsichtbaren Fahrzeugen auszusteigen scheinen. Auch der Zug aus dem Prolog von GTA 5 bleibt unsichtbar, während bei einigen Nebenfiguren teilweise die Texturen fehlen. In besonders belebten Straßen mit vielen Fußgängern sinkt die Bildrate zudem auf 11 bis 12 fps.. Zum Schutz Ihrer persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn Sie dies durch Klick auf"Alle externen Inhalte laden" bestätigen:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden.

Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Mehr dazu in unserer Was bleibt also am Ende von diesem Experiment? Dass GTA 5 überhaupt mit einem Sechzehntel des offiziell vorausgesetzten Videospeichers lauffähig ist, finden wir erstaunlich. Wirklich zur Nachahmung empfehlen können wir das Ganze dann aber nicht, immerhin gestaltet sich der eigentliche Autodiebstahl im Spiel als ziemlich schwierig, wenn die Fahrzeuge fast alle unsichtbar sind.

Die PCGH-Redaktion freut sich über Ihre fundierte Meinung in den Kommentaren zu dieser Meldung. Sollten Sie noch keinen Extreme-Account haben, laden wir Sie zu einerEin Youtuber hat die Legacy-Version von GTA 5 auf dem PC mit einer uralten Grafikkarte zum Laufen gebracht, die nur ein Sechzehntel des erforderlichen VRAMs zu bieten hat. Das Ergebnis ist ziemlich kurios.