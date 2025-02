Wie gut kennen Sie deutsche Autobahnen?

Testen Sie Ihr Wissen über die deutschen Fernverkehrsstraßen mit unserem 12-Fragen-Quiz. Von der Geschichte bis zur Infrastruktur - entdecken Sie spannende Fakten und messen Sie sich mit anderen!

Wollen wir genau das von Ihnen wissen? In 12 interessanten Fragen testen wir Ihr Wissen rund um deutsche Fernverkehrsstraßen. Was waren das noch für Zeiten, als wir versuchten, uns mit analogen Karten über die Autobahn zu navigieren. Heutzutage helfen uns Google Maps und Navi, den Stau zu umkurven. Dabei ist all die moderne Technik nicht zwingend nötig, denn anhand der Nummerierung der deutschen Autobahnen lässt sich schon einiges über die jeweilige Achse erraten.

Gerade Zahlen bedeuten laut Faustregel, dass die Schnellstraßen Osten und Westen verbinden. Ungerade Zahlen, dass es sich um eine Nord-Süd-Achse handelt. Wir gelangen auf Autobahnen aber nicht nur von A nach B. Sie sind auch die Adern unseres Warentransports, national und international. Und manchmal sind sie auch Streitpunkt in der Politik, wenn ein Wegzoll für sie eingeführt werden soll. Oder eben nicht. Welche deutsche Autobahn hat die längste Strecke? A1, A3, A7, A9? Welche dieser Städte liegt nicht an der A2? Dortmund, Hannover, Braunschweig, Wiesbaden? Was ist der höchste Abschnitt der deutschen Autobahnen? A7 (Nesselwang), A3 (Rohrbrunn), A5 (Rimberg), A8 (Drackenstein)? Wie viele Kilometer umfasst das gesamte deutsche Autobahnnetz? ca. 10.000 km, ca. 12.000 km, ca. 13.000 km, ca. 14.000 km? Welche Autobahn verbindet die Städte Köln und Frankfurt? A1, A3, A4, A5? Welches ist der längste Tunnel auf einer deutschen Autobahn? Rennsteigtunnel, Rosenberger Tunnel, Neuer Elbtunnel, Tunnel Hirschhagen? Welchen Beinamen hat die A10? Frankfurter Ring, Berliner Ring, Münchner Ring, Hamburger Ring? Welche Autobahn wird auch Nordharzautobahn genannt? A12, A27, A36, A48? Welche Autobahn hat die kürzeste Strecke in Deutschland? A831 (Stuttgart), A255 (Hamburg), A672 (Darmstadt), A863 (Baden-Baden)? Wo endet die A6? An der Grenze zu Österreich, An der Grenze zu den Niederlanden, An der Grenze zu Frankreich, An der Grenze zu Dänemark? Welche beiden Städte verband die erste deutsche Autobahn? Hamburg und Hannover, Köln und Bonn, München und Nürnberg, Berlin und Hamburg? Wann wurde die erste deutsche Autobahn, die „Autobahn Köln-Bonn“, eröffnet? 1929, 1932, 1935, 1940?Dieses Quiz führt Sie durch spannende Fragen rund um die Geschichte der deutschen Autobahnen, ihre besonderen Merkmale, die Infrastruktur und weitere interessante Fakten. Wissen Sie zum Beispiel, wie lang der längste Autobahntunnel in Deutschland ist? Oder in welcher Höhe der höchste Autobahnabschnitt liegt? Wenn Sie in der Lage sind, diese Fragen richtig zu beantworten, wissen Sie nicht nur viel über das Verkehrsnetz, sondern können dieses Wissen auch in praktischen und alltäglichen Situationen anwenden. Sollten Sie eine Frage nicht richtig beantwortet haben, können Sie das Quiz auch wiederholen, um das Wissen im Kopf zu behalten. Schicken Sie es auch gern an Familie, Freunde, Bekannte, Beifahrer und treten Sie in einen kleinen Wettstreit gegeneinander. Oder vertreiben Sie sich die Langeweile im nächsten Urlaubsstau. Nur eines sollten Sie nicht tun: Das Quiz während der Autofahrt lösen, denn dabei sollte die volle Aufmerksamkeit der Straße gelten, und nicht dem Handy.





