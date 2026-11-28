Unser Kolumnist macht sich seine Gedanken über die Zumutungen des öffentlichen Nahverkehrs und will mehr Bahntenance wahren.

Selbstverständlich interessieren wir Kunden die verantwortlichen Menschen bei der BVG nicht wirklich. Ich habe schon mehrfach versucht, am BVG-Telefon traurig zu sein, weil der Bus mal wieder nicht kam.

Es ging nie jemand ran. Und selbstverständlich geht es der S-Bahn-Abteilung der Deutschen Bahn so wenig um das Wohl der Passagiere, wie denen, die Fernfahrten mit dem Zug in eine Tombola der schlimmen Überraschungen verwandelt haben. Um den öffentlichen Personennahverkehr auszuhalten, haben wir Kunden stillschweigend eine Duldungshaltung vereinbart. ‚Bahntenance‘, wie Contenance, nur schienengebunden.

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Ja, sie lassen uns im Winter auf den Bahnhöfen frieren, bis wir die Extremitäten nicht mehr spüren. Ja, sie machen Durchsagen, die keiner versteht. Ja, sie reparieren die Rolltreppen nur dann, wenn sie ganz viel Lust haben. Ja, sie stellen Kontrolleure ein, die sie im offenen Vollzug anwerben.