Führt die COVID-19-Impfung häufiger zu anhaltenden Schulterbeschwerden als die Impfung gegen Grippe? Das wurde in einer Bevölkerungsstudie aus den USA untersucht.

Führt die COVID-19-Impfung häufiger zu anhaltenden Schulterbeschwerden als die Impfung gegen Grippe? Das wurde in einer Bevölkerungsstudie aus den USA untersucht. Registrieren können sich Ärztinnen und Ärzte, Medizinstudierende, Gesundheitsfachkräfte sowie Mitarbeitende politischer Organisationen und Institutionen.

Für einzelne Berufsgruppen ist ein Berufsnachweis erforderlich. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Bei der Hotline Impfen werden Ihre Impf-Fragen aus der Praxis evidenzbasiert und fachkundig beantwortet. Diesmal: Macht es bei der Impfung gegen COVID-19 einen Unterschied, ob man mRNA- oder proteinbasiert impft?

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Bei der Hotline Impfen werden Ihre Impf-Fragen aus der Praxis evidenzbasiert und fachkundig beantwortet. Diesmal geht es um die Frage, ob die Antibabypille die Immunantwort nach einer Impfung beeinflusst. Niedrigschwellige Angebote sollen die Impfquoten heben. Ob dieses Kalkül, wonach der Gesetzgeber den Apotheken sämtliche Totimpfstoffe zur Anwendung freigegeben hat, aufgeht?