Eine kleine, aber wichtige Funktion der Taskleiste feiert unter Windows 11 bald ihr Comeback.

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Microsoft hat bestätigt, dass eine von vielen Power-Usern schmerzlich vermisste Funktion bald in Windows 11 zurückkehrt. Die Taskleiste wird sich künftig auch dann, wenn sie an der linken, rechten oder oberen Bildschirmkante angedockt ist.auf der Plattform X. Nachdem Microsoft die Möglichkeit, die Leiste überhaupt an den Seiten zu positionieren, nach starker Kritik wieder eingeführt hatte, blieb das automatische Verstecken ein exklusives Feature für die Standardposition am unteren Rand.

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Für Nutzer, die sich über Jahre an eine aufgeräumte Arbeitsfläche mit vertikaler Taskleiste gewöhnt hatten, war dies ein tägliches Ärgernis undAm 21. Dezember ist Schluss: Samsung zieht bei Galaxy-App endgültig den SteckerMit der angekündigten Änderung nähert sich die Windows-11-Taskleiste. Die Rückkehr der Funktion ist Teil eines größeren Trends, bei dem Microsoft verstärkt auf das Feedback seiner erfahrenen Nutzer hört: Die Anpassung geht über das reine Ausblenden hinaus.