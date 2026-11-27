Experte Katharina Marioth klärt über die gesetzliche Obergrenze von vier bis sechs Stunden auf. Lesen Sie, woran Sie Leiden erkennen und warum ein Zweithund keine Lösung ist.

Die Haustür fällt ins Schloss und der Schlüssel dreht sich im Schloss. Zurück bleibt ein Hund, der nicht weiß, wann sein Mensch wiederkommt. Viele Halter fragen sich, wie lange ein Vierbeiner überhaupt allein bleiben darf. Die gesetzliche Orientierung liegt bei vier bis sechs Stunden. Danach soll der Hund wieder befreit werden oder zum Pipi nach draußen gelassen werden.

Gesetzliche Richtwerte und individuelle Ausnahmen

Hundetrainerin Katharina Marioth warnt davor, diese Zahl pauschal anzuwenden. Sie betont, dass es keine starre Regel gibt. Die Zeit sollte sich am nächsten sanitären Druck orientieren. Das heißt, der Hund bleibt nur so lange allein, bis er sich lösen muss.

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Für die Expertin zählt nicht die Zahl auf dem Zifferblatt. Wichtig ist der einzelne Hund. Man muss schauen, wie alt er ist. Man muss prüfen, wie gesund er ist. Man muss beurteilen, wie sicher er sich fühlt. Statt Minuten zu zählen, sollten Halter genau hinschauen.

Warnsignale für Stress und Einsamkeit erkennen

Ein Hund, der gut allein bleibt, zeigt entspannte Verhaltensweisen. Er liegt ruhig oder döst weiter. Das geschieht auch, wenn sein Mensch die Jacke anzieht. Kommt der Mensch zurück und ist alles ruhig, spricht das für Gelassenheit.

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Ganz anders sieht es bei Stress aus. Wenn Türen zerkratzt oder Möbel zerstört sind, ist das ein Alarmzeichen. Was in sozialen Medien oft lustig wirkt, zeigt massiven Stress bei Tieren. Jaulen, Dauerbellen oder regelmäßige Unfälle in der Wohnung sind weitere Hinweise.

Ein einzelnes Malheur kann passieren. Häufen sich solche Vorfälle, müssen Halter handeln. Regelmäßig acht Stunden oder länger allein zu bleiben, hält Marioth für problematisch. Das Tier leidet, ganz platt gesagt. Dafür ist der Hund nicht geschaffen.

Probleme mit einem Zweithund lösen?

Viele denken, man holt einfach noch einen Hund. Dieser Gedanke ist verbreitet. Doch so einfach ist es nicht. Wenn das funktionieren würde, wären die Tierheime deutlich leerer, sagt Marioth. Ein zweiter Hund ersetzt den Menschen nicht automatisch als wichtigsten Sozialpartner.

Man muss unterscheiden, ob der Hund unter echter Trennungsangst leidet. Bei schwerer Angst kann sogar tierärztliche Unterstützung nötig sein. Fehlt nur das Training, hilft konsequentes Üben. Ein Zweithund löst das Problem nicht automatisch.

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Soziale Bedürfnisse und praktische Lösungen

Zwei bis drei Stunden können für viele Hunde angenehm sein. Sie haben Zeit zum Schlafen und Runterkommen. Acht oder neun Stunden sollten die absolute Ausnahme bleiben. Man kann sie mit Silvester vergleichen, einmal im Jahr.

Der Hund ist ein soziales Lebewesen. Er braucht Kontakt und Bewegung. Er braucht Ansprache und Fürsorge. Am Ende zählt nicht die Uhr an der Wand. Entscheidend ist, wie es dem Hund wirklich geht. Wer genau hinsieht, erkennt den Unterschied zwischen Langeweile und echtem Leiden.