Wie man eine schlaflose Nacht übersteht

Einige Menschen können sich leicht einschlafen lassen, aber ich bin ein absoluter Tagmensch und habe das Problem, dass ich mich in der Nacht wieder hinlege und merke, dass ich nicht mehr einschlafen kann. Mein Gehirn ist sofort voll da, wenn ich aufwache und ich kann innerhalb einer Zehntelsekunde aufzählen, was ich am Vortag gegessen habe, welche Termine am nächsten Tag anstehen und welche Note ich im Englisch-Abi hatte.

Wenn du in der Nacht wach liegst, ist es ein furchtbares Gefühl. Jede Sekunde vergeht quälend langsam und jedes Problem scheint dreimal so groß wie tagsüber.

Einige Menschen können sich leicht einschlafen lassen, aber ich bin ein absoluter Tagmensch und habe das Problem, dass ich mich in der Nacht wieder hinlege und merke, dass ich nicht mehr einschlafen kann. Mein Gehirn ist sofort voll da, wenn ich aufwache und ich kann innerhalb einer Zehntelsekunde aufzählen, was ich am Vortag gegessen habe, welche Termine am nächsten Tag anstehen und welche Note ich im Englisch-Abi hatte. Mein Gehirn schaltet einfach nicht ab.

Was leider regelmäßig dafür sorgt, dass ich nicht wieder einschlafen kann, wenn ich erst einmal aufgewacht bin





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