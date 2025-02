Wie Nervenzellen Energie sparen

Forscher des Universitätsklinikums Bonn haben neue Erkenntnisse über die Energieeinsparstrategien von Nervenzellen gewonnen.

Forscher des Universitätsklinikums Bonn (UKB) haben im Rahmen einer neuen Studie herausgefunden, dass unsere Nervenzellen raffinierte Strategien nutzen, um Energie zu sparen, ohne dabei an Funktionalität einzubüßen. Nervenzellen , auch Neuronen genannt, benötigen etwa 20 Prozent der gesamten Energie des menschlichen Körpers. Besonders die Synthese, der Transport und der Abbau von Proteine n erfordern hohe Energiemengen.

\In der kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichten Studie haben die Forscher anhand von zehntausenden Molekülen mit verschiedenen Eigenschaften untersucht, wie das neuronale Energiemanagement die Verteilung und die Anzahl von Boten-RNA (mRNA) und Proteinen beeinflusst. „Wir fanden heraus, dass das Bestreben, Energie zu sparen, die mRNA- und Protein-Anzahl sowie deren Ort bestimmt und dabei auf jede Molekülspezies unterschiedlich wirkt – je nach Länge, Lebensdauer und anderen Eigenschaften des jeweiligen Moleküls.“ \So wie man beim Kauf eines neuen Kleiderschranks diesen auch nicht im Möbelhaus zusammenbaut und dann umständlich nach Hause transportiert, so synthetisiert der Körper kurzlebige Proteine bevorzugt direkt an ihrem Einsatzort – nicht im Zellkörper, sondern in den verzweigten Fortsätzen der Neuronen, den Dendriten. Neuronen können Energie sparen, wenn sie manche Proteine direkt in ihren Dendriten produzieren – nicht im Zellkörper, sondern in den verzweigten Fortsätzen der Neuronen, den Dendriten. Das System verteilt langlebige Proteine so, dass ihr Transport nur minimalen Energieaufwand erfordert. Da lange Transportstrecken innerhalb der Nervenzelle viel Energie verbrauchen, platziert die Zelle mRNA für bestimmte Proteine gezielt an den Orten, an denen sie direkt in Proteine übersetzt werden. Selbst beim Abbau folgt die Zelle einem energieeffizienten Prinzip: Sie baut bestimmte Proteine bevorzugt in energetisch günstigen Bereichen ab, um wertvolle Bausteine zu erhalten. „Unser Modell bietet eine neue Perspektive, um Dutzende existierende Datensätze aus verschiedenen Laboren miteinander in Beziehung zu setzen“, sagt Kanaan Mousaei, ebenfalls Doktorand am UKB. Die Erkenntnisse könnten helfen, neurologische Erkrankungen besser zu verstehen und langfristig neue Therapieansätze zu entwickeln





