Frisch geduscht, also kann das Handtuch doch gar nicht so dreckig sein? Falsch gedacht!

Die Antwort dürfte so manchen schockieren: Denn beim Abtrocknen landen trotzdem Hautschüppchen und Mikroorganismen im Stoff. Bleibt das Handtuch anschließend feucht, finden Bakterien und Pilze dort besonders gute Bedingungen vor.

Wochenlang dasselbe benutzen? Keine gute Idee! Doch wie oft muss es wirklich in die Wäsche? Eine Expertin nennt eine klare Faustregel – und verrät, bei welchem Warnsignal ihr sofort handeln solltet.

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Duschen, abtrocknen – und das Handtuch einfach wieder aufhängen? Das sollte nicht allzu oft passieren. Doch wann ist Schluss? Laut Experten gibt es eine klare Faustregel:„Duschhandtücher werden meist nur einmal täglich benutzt und sollten ein- bis zweimal pro Woche gewechselt werdenHände-Handtücher sind oft mehrmals täglich im Einsatz und werden teilweise von mehreren Personen benutzt.