In den Black Weeks zahlt die Volkswagen Bank Neukunden einen einmaligen Starterbonus von 200 Euro. Hier lesen Sie alle Bedingungen im Überblick.

Die Volkswagen Bank kombiniert Girokonto mit Visa Card und belohnt Neukunden bis zum 30. Dezember 2026 mit einem Bonus von 200 Euro. Bei der Wahl eines neuen Girokontos richtet sich der Blick heute selten nur auf die Kontoführungsgebühr.

Wer die Bank wechselt, achtet zunehmend auch auf ergänzende Leistungen wie eine passende Kreditkarte, faire Konditionen bei Bargeldabhebungen und mögliche Prämien zum Start. Gerade beim Wechsel der Hausbank lohnt sich ein genauer Vergleich, denn die Unterschiede zwischen den Anbietern sind größer, als es auf den ersten Blick scheint. Anbieter locken zunehmend mit Kombinationsangeboten aus Konto und Kreditkarte, um Kunden einen Mehrwert zu bieten.. Wer das Konto vom 27.

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November bis zum 30. Dezember 2026 in Kombination mit der kostenpflichtigen Volkswagen Visa Card eröffnet, erhält einen einmaligen Starterbonus von 200 Euro, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Das Volkswagen Girokonto lässt sich vollständig online eröffnen und richtet sich an Kunden, die Wert auf eine einfache Abwicklung legen. Die monatliche Kontoführungsgebühr liegt bei 3 Euro und wird quartalsweise abgebucht.