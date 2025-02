Wie Sie mit Nörglern, Besserwissern und Drückebergern im Team umgehen

Die Arbeitswelt verändert sich, doch die Herausforderungen mit Kollegen bleiben. Dieser Artikel gibt Tipps, wie man mit schwierigen Kollegen umgeht und Konflikte löst.

Eines der größten Job-Ärgernisse? Kollegen . Nörgler, Besserwisser, Drückeberger – es ist nicht immer leicht. Trotzdem sollte man sich gut überlegen, wie man mit ihnen spricht. Homeoffice vom Sofa aus, Vier-Tage-Woche, regelmäßige Sabbaticals – die Arbeitswelt verändert sich. Sie wird flexibler. Doch der Eindruck, dass bald niemand mehr im Job auch nur einen Finger krumm machen will, täuscht. Die Deutschen arbeiten so viel wie lange nicht mehr. Das zeigen Zahlen einer Umfrage.

55 Milliarden Stunden verbrachten abhängige Arbeitnehmer demnach 2023 arbeitend. Das letzte Mal wurden so viele Stunden vor 30 Jahren abgeleistet. Und das, obwohl die durchschnittliche Wochenarbeitszeit kontinuierlich sinkt. Erklärbar werden die Zahlen durch die Tatsache, dass Frauen im Schnitt 33 Stunden in der Woche mit Arbeit verbringen, bei Männern sind es durchschnittlich 40 Stunden. Eine Menge Lebenszeit, die man mit seinen Kollegen teilt. Oder teilen muss. Denn mit wem man zusammen in einem Team landet, wird oftmals an anderer Stelle entschieden. Und so sitzt man dann mitunter mit Menschen am Tisch, mit denen man privat lieber kein Bier trinken will.Der eine ist herrisch, der andere mault nur herum, und der Dritte hat ein Talent dafür, sich bei der Aufgabenverteilung unsichtbar zu machen. Aber auch, wenn es menschlich manchmal bei der Arbeit knirscht, sollte ein gewisser Umgangston gewahrt bleiben. Welche Aussagen gegenüber Kollegen unangebracht sind, welche Auswirkungen bestimmte Sätze haben können und wie man es besser macht, weiß Teresa Stockmeyer. Teresa Stockmeyer ist studierte Kommunikationswissenschaftlerin, Soziologin und zertifizierter Agile Coach mit einem Faible für Hirnforschung, Gruppendynamiken und menschliches Verhalten. Ihr Wissen setzt sie als Trainerin für Teamentwicklung ein und hilft Menschen dabei, Dinge aus- und anzusprechen, die sie nerven. Teresa Stockmeyer ist Geschäftsführerin von Good Teamwork Rocks.Aussagen wie 'Das war ja klar, dass du das nicht schaffst' verletzen Kollegen, zerstören Vertrauen und schaden der Beziehung. Oft entstehen sie aus Frustration oder Stress. Sie schaden jedoch langfristig der Zusammenarbeit, denn sie führen oft zu Konflikten oder defensivem Verhalten. Bleiben Sie sachlich: 'Das lief nicht wie geplant. Lass uns gemeinsam schauen, was wir ändern können.' Damit wird das Problem angesprochen, ohne die Beziehung zu belasten, und das Gespräch bleibt lösungsorientiert. Verallgemeinerungen wie 'Das machst du immer falsch' oder 'Niemand unterstützt mich hier' sind pauschal und lassen wenig Raum für konstruktive Lösungen. Sie entstehen oft aus Ärger oder dem Gefühl, übersehen zu werden. Kollegen fühlen sich dadurch jedoch unfair behandelt und blocken ab. Solche Aussagen lenken vom eigentlichen Problem ab, verstärken Konflikte und erschweren eine objektive Diskussion.Sprechen Sie konkrete Situationen an, zum Beispiel: 'Beim letzten Projekt gab es ein Problem. Wie können wir das beim nächsten Mal vermeiden und besser machen?' So wird das Thema greifbar und lösbar. Vergleiche wie 'Warum kannst du nicht wie … arbeiten?' schaden dem Selbstwertgefühl und demotivieren. Oft entstehen solche Aussagen aus Frust oder dem Wunsch nach besseren Ergebnissen, doch sie ignorieren individuelle Stärken. Betroffene fühlen sich unfair behandelt, was die Zusammenarbeit hemmt. Erkennen Sie die individuellen Fähigkeiten Ihrer Kollegen an: 'Deine Herangehensweise ist gut. Wie können wir das noch effektiver machen?' Das fördert die Motivation, lenkt den Fokus auf ein gemeinsames Ziel und verbessert so die Zusammenarbeit. Unterstellungen wie 'Du machst das doch absichtlich falsch' oder 'Du willst nur deinen Vorteil' sind emotional belastend und führen oft zu Abwehrreaktionen. Solche Aussagen entstehen meist aus fehlendem Verständnis oder Druck, schädigen jedoch das Vertrauen. Sie verhindern offene Gespräche und schüren Konflikte. Fragen Sie nach den Hintergründen: 'Ich verstehe deinen Ansatz nicht ganz. Kannst du mir erklären, warum du so vorgehst?' So klären Sie Missverständnisse, ohne Vorwürfe zu machen, und fördern eine respektvolle Zusammenarbeit. Sätze wie 'Das versteht doch jedes Kind' oder 'Das hätte ich dir gleich sagen können' wirken entwertend und demotivierend. Sie entstehen oft aus Ungeduld oder einem unbedachten Tonfall, schädigen jedoch die Beziehungsebene. Kollegen fühlen sich nicht ernst genommen, was ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit reduziert. Unterstützen Sie wertschätzend: 'Das Thema ist kompliziert. Soll ich es noch einmal erklären?' Das schafft Verständnis, ohne jemanden herabzusetzen, und fördert ein positives Arbeitsklima. Kritik vor anderen, zum Beispiel 'Das war wirklich schlecht gemacht', stellt Kollegen bloß und senkt ihre Motivation erheblich. Solche Aussagen entstehen oft impulsiv, aus Ärger oder Stress. Sie belasten jedoch die Teamstimmung und führen dazu, dass sich die betroffene Person gedemütigt fühlt. Äußern Sie Kritik respektvoll und sachlich in Einzelgesprächen: 'Ich habe eine Rückmeldung zu deiner Arbeit, die ich gerne mit dir besprechen möchte





