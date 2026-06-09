Wie sinnvoll ist KI bei der Erziehung von Kindern?

Eine Umfrage hat gezeigt, dass viele Eltern glauben, dass KI Werte wie Mitgefühl besser vermitteln kann als Familie oder Freunde. Die Studie zeigt auch elterliche Sorgen mit Blick auf ihre eigene Rolle zutage.

Wie sinnvoll ist KI bei der Erziehung von Kinder n? Laut einer Umfrage meinen viele Eltern , sie könne Werte wie Mitgefühl besser vermitteln als Familie oder Freunde.

Bundesweit waren 3.485 Erwachsene online repräsentativ befragt worden, darunter 2.005 Mütter und Väter mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren. Demnach stimmten 41 Prozent der Eltern der Aussage zu: "Moral und soziale Werte wie Respekt, Fairness oder Empathie können den Kindern in vielen Fällen besser durch eine KI als durch Eltern oder Freunde vermittelt werden.

" Die Familienpsychologin Nina Grimm betonte, dass die Einschätzung weniger über die tatsächlichen Fähigkeiten der Technologie aus sage, sondern vielmehr über das Selbstbild und die Verunsicherung vieler Eltern in ihrer Rolle. Viele Eltern seien nicht mehr selbstsicher und souverän, sondern unsicher, zweifelnd und überlastet. Die Psychologin stellte klar, dass wirkliche soziale Kompetenzen nur im menschlichen Miteinander erlernt werden können.

Programme wie ChatGPT könnten Moral oder soziale Fähigkeiten erklären, aber nicht vorleben oder empfinden. 58 Prozent der Eltern haben einer KI bereits gestellt, besonders häufig diejenigen mit kleinen Kindern unter sechs Jahren. Nur 36 Prozent gaben an, die KI-generierten Antworten immer nachzuprüfen. Die Studie zeigt auch elterliche Sorgen mit Blick auf ihre eigene Rolle zutage.

Auf die Frage, ob sie eine große Gefahr sehen, dass Kinder eher die KI um Hilfe fragen und ihr glauben, als ihre Eltern um Rat zu fragen, antworteten knapp drei Viertel der befragten Eltern mit Ja





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KI Erziehung Kinder Eltern Technologie Gesellschaft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Clubmusik und Roboter: Wie eine neue Intendantin die Kunstfestspiele Herrenhausen umgekrempelt hatDie 17. Kunstfestspiele Herrenhausen in Hannover verzeichnen mit einer Auslastung von 87 Prozent eine erfolgreiche Bilanz. Das Publikum zeigte sich sehr offen für die innovativen Formate, die die neue Intendantin Brigitta Muntendorf angestoßen hat.

Read more »

Neuer Erholungsversuch: Rheinmetall: Ist eine Trendwende jetzt nur noch eine Frage der Zeit?© Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-BildfunkTrotz eines schwachen Gesamtmarktumfeldes konnte die Rheinmetall-Aktie zum Wochenauftakt punkten. Ist die Erholung bereits der Auftakt einer Trendwende? Aktienmärkten

Read more »

Rheinmetall: Ist eine Trendwende jetzt nur noch eine Frage der Zeit?Trotz eines schwachen Gesamtmarktumfeldes konnte die Rheinmetall-Aktie zum Wochenauftakt punkten. Ist die Erholung bereits der Auftakt einer Trendwende?

Read more »

Eine Hundeführerin und ihre Spürhunde: Ist sie eine Helferin oder eine Betrügerin?Andrea von Buddenbrock hat mit ihren Hunden lange der Staatsanwaltschaft Essen geholfen, Mordfälle zu lösen. Dann stürmten plötzlich Polizisten ihr Haus. Der Vorwurf: Betrug. Können die Tiere gar nicht so gut riechen, wie sie behauptet?

Read more »